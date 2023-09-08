Окупанти змушені витрачати ресурси і звозити людей з території Росії для псевдовиборів / фото ua.depositphotos.com

Російські загарбники на тимчасово окупованих українських територіях змушують українців голосувати на дому через низьку явку на псевдовиборах. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Центру національного спротиву ССО на ім'я "Остап" сказав під час прес-марафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Він відзначив, що на тимчасово окупованих Росією українських територіях псевдовибори проходять із застосуванням репресивних механізмів, напрацьованих ще у часи радянського союзу.

"Насправді псевдовибори вже відбуваються з 1 вересня. Тому що мобільні групи росіян ходять по будинках і змушують людей голосувати на дому", - сказав речник Центру національного спротиву ССО.

Відео дня

Він пояснив, для чого окупанти це роблять. "Практика псевдорефередуму показала, що люди не йдуть на дільниці і навіть пропагандистським каналам важко зробити картинку величезних черг, і вони змушені витрачати ресурси, звозити людей з території Росії, які ніби-то є місцевими і стоять у чергах. І для того, щоби якимось чином вигадати брехню, вони кажуть, що більшість населення проголосувало на дому", - наголосив "Остап".

При цьому, речник Центру національного спротиву ССО додав, що усі списки так званих дільничних, територіальних і окружних окупаційних виборчих комісій сьогодні є у Сил оборони.

"Ми сьогодні хочемо хочемо донести повідомлення до людей з тимчасово окупованих територій, яких змушують прийти на дільниці. Перше - намагатися цього уникати по тій причині, що росіяни можуть здійснити теракт або будь-яку іншу провокацію для звинувачення Сил оборони. Це їх традиційні кращі "методи роботи". Друге - чоловіки, які приходять на дільниці, по суті добровільно підпадають під перепис і оновлюють списки під мобілізацію для окупантів. Спрощують їм роботу", - сказав речник Центру національного спротиву ССО.

Він зазначив, що якщо примусово українців доставляють на дільниці, то треба записувати або при можливості фотографувати імена на бейджиках членів незаконних виборчих комісій, а потім передавати цю інформацію Силам оборони будь-яким зручним методом. Також він радить псувати бюлетені, якщо це можна зробити.

Читайте також:
Нальоти, страх і бойкот: партизан розповів, як РФ облажалася з псевдовиборами в Україні (відео)
Нальоти, страх і бойкот: партизан розповів, як РФ облажалася з псевдовиборами в Україні (відео)
Більше половини кандидатів на виборах на окупованих територіях є росіянами, - експерти
Більше половини кандидатів на "виборах" на окупованих територіях є росіянами, - експерти
РФ через відчай дозволяє голосувати на псевдовиборах з паспортом України, - Гуменюк
РФ через відчай дозволяє голосувати на "псевдовиборах" з паспортом України, - Гуменюк
Британська розвідка розкрила переможця виборів РФ в окупованих районах України
Британська розвідка розкрила переможця "виборів" РФ в окупованих районах України
Окупанти звозять на захоплену територію спостерігачів з РФ для псевдовиборів, - ЦНС
Окупанти звозять на захоплену територію "спостерігачів" з РФ для псевдовиборів, - ЦНС
Російські окупанти обходять будинки українців, бо ті не хочуть голосувати на виборах
Російські окупанти обходять будинки українців, бо ті не хочуть "голосувати на виборах"

Російські вибори на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих російськими загарбниками українських територіях півдня і сходу України дві третини так званих кандидатів на псевдовиборах не є місцевими мешканцями.

СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників псевдовиборів РФ на окупованій території України. Таким чином росіяни хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах на у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: