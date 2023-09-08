Зокрема, мобільні групи росіян ходять по будинках, а пропагандистським каналам не просто зняти сюжети про черги на незаконних дільницях.

Російські загарбники на тимчасово окупованих українських територіях змушують українців голосувати на дому через низьку явку на псевдовиборах. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Центру національного спротиву ССО на ім'я "Остап" сказав під час прес-марафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Він відзначив, що на тимчасово окупованих Росією українських територіях псевдовибори проходять із застосуванням репресивних механізмів, напрацьованих ще у часи радянського союзу.

"Насправді псевдовибори вже відбуваються з 1 вересня. Тому що мобільні групи росіян ходять по будинках і змушують людей голосувати на дому", - сказав речник Центру національного спротиву ССО.

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Він пояснив, для чого окупанти це роблять. "Практика псевдорефередуму показала, що люди не йдуть на дільниці і навіть пропагандистським каналам важко зробити картинку величезних черг, і вони змушені витрачати ресурси, звозити людей з території Росії, які ніби-то є місцевими і стоять у чергах. І для того, щоби якимось чином вигадати брехню, вони кажуть, що більшість населення проголосувало на дому", - наголосив "Остап".

При цьому, речник Центру національного спротиву ССО додав, що усі списки так званих дільничних, територіальних і окружних окупаційних виборчих комісій сьогодні є у Сил оборони.

"Ми сьогодні хочемо хочемо донести повідомлення до людей з тимчасово окупованих територій, яких змушують прийти на дільниці. Перше - намагатися цього уникати по тій причині, що росіяни можуть здійснити теракт або будь-яку іншу провокацію для звинувачення Сил оборони. Це їх традиційні кращі "методи роботи". Друге - чоловіки, які приходять на дільниці, по суті добровільно підпадають під перепис і оновлюють списки під мобілізацію для окупантів. Спрощують їм роботу", - сказав речник Центру національного спротиву ССО.

Він зазначив, що якщо примусово українців доставляють на дільниці, то треба записувати або при можливості фотографувати імена на бейджиках членів незаконних виборчих комісій, а потім передавати цю інформацію Силам оборони будь-яким зручним методом. Також він радить псувати бюлетені, якщо це можна зробити.

Російські вибори на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих російськими загарбниками українських територіях півдня і сходу України дві третини так званих кандидатів на псевдовиборах не є місцевими мешканцями.

СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників псевдовиборів РФ на окупованій території України. Таким чином росіяни хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах на у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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