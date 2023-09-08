Окупанти також завозять дітей, щоб змусити Сили оборони України зменшити бойову активність на фронті.

Російські загарбники завозять на тимчасово окуповані українські території іноземців для легалізації псевдовиборів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ Анатолій Стельмах сказав під час прес-марафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

"На ці території завозяться іноземці, на ці території завозяться діти, аби вони стали таким своєрідним щитом. Таким чином, окупанти хочуть мінімізувати обстріли цих територій і легалізувати ці псевдовибори", - сказав Стельмах.

Також він зауважив, що чомусь багато людей, які залучені до організації псевдовиборів, думають, що не будуть покарані за свої дії.

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"Стаття 111 Кримінального кодексу якраз і передбачає покарання до 15 років, виходячи з випадків, за підготовку, за пропаганду і за участь у псевдореферендумі. Тобто, ці люди, коли ці території будуть звільнені, однозначно будуть притягнуті до відповідальності. Чомусь у них існує думка, що для людей, у яких на руках немає крові, не настане якась кримінальна відповідальність. Ні, я це заперечую. Ці люди за українським законодавством є злочинцями. Ми їх фіксуємо. Ми їх знаємо", - наголосив Стельмах.

Окремо він радить українцям з окупованих територій виїжджати з цих територій.

"Розумію, що це фізично і технічно важко зробити. Водночас, наведу приклад, що за останній місяць через пункт пропуску на кордоні Білгородської і Сумської області на нашу сторону виїхало 5 тисяч людей. Тобто цей потік є. Крім того, є шлях виїзду через треті країни", - сказав Стельмах.

Він запевнив, що після повернення в Україну Мінреінтеграції допомагає цим людям адаптуватися. Після реєстрації ці люди отримують статус внутрішньо переміщених осіб. Держава їм допомагає фінансово і розміщує їх.

"Шлях є. Це один з варіантів як уникнути псевдовиборів", - сказав Стельмах.

Ситуація з псевдовиборами на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російські окупанти планують 10 вересня провести так звані "вибори" депутатів.

Водночас дві третини так званих кандидатів на псевдовиборах не є місцевими мешканцями.

СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників псевдовиборів РФ на окупованій території України. Таким чином росіяни хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах на у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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