Командувач ВМС ЗСУ заявив, що актуальність річкової флотилії стала актуальною під час оборони Києва.

Командувач Військово-Моськими силами ЗС України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів журналістам, навіщо у складі вітчизняних ВМС створена річкова флотилія.

"Цікаво, що річкова флотилія була створена за ініціативи сухопутного командування, тому що річки теж має хтось обороняти. Особливо це питання стало актуальним під час оборони Києва. Спочатку ми зробили дивізіон, який був направлений на північ річки Дніпро. Там він нині перебуває у складі певного угруповання", - розповів Неїжпапа.

Він уточнює, що Дніпро є потужною та великою річкою, тому в складі одного дивізіону важко виконувати завдання. Тому зараз створено другий дивізіон, який працює на півдні Дніпра у складі іншого угруповання.

Відео дня

"А для організації взаємодії на річці була створена річкова флотилія, яка є органом управління цими підрозділами та катерами", - пояснив командувач.

За його словами, для сучасних українських ВМС річкові підрозділи стали новим, бо відрізняються від дивізіону, який перебуває на морі. Відрізняються річковий та морський підрозділи організаційно, специфікою дій на водоймах та логістикою.

Як визнає віце-адмірал, ще на початку будівництва ВМС ЗСУ флотилія була скорочена на Дніпрі та Дунаї і це є помилкою, яка наразі виправляється.

Загалом, завданням річкової флотилії є підтримка сухопутних військ на прилеглих напрямках. Йдеться про доставку та перекидання сил, щоб мати вплив на противника, а також протидію плаваючим засобами ворога.

"Але основне завдання - висадка десанту, переміщення з правого берега на лівий наших сил та їхня підтримка. Також наші дивізіони беруть участь у протиповітряній обороні в загальній системі ППО тощо", - розповів Неїжпапа.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, окупанти на початку повномасштабного вторгнення сподівалися захопити Київ за три дні, але ЗСУ зірвали ворожі плани. Водночас, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще хоче захопити українську столицю.

За словами, міністра оборони України Олексія Резнікова, українське військово-політичне командування ретельно готувалося до оборони Києва. Зокрема, було заміновано вся мости столиці, які мали знищити у випадку прориву ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: