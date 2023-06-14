Главком вважав, що це буде зрадою усіх, хто залишиться на лівому березі.

Головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії відмовився підривати мости через Дніпро. Він вважав, що це буде зрадою українців на лівому березі.

Як повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела, перед великою війною влада закликала українців не панікувати, але в уряді почали активно обговорювати ідею підірвати всі мости у Києві. Це затримало б окупантів перед Дніпром та не пустило їх до урядового кварталу.

Тоді один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро. Баканов зателефонував Залужному, але той відмовився.

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"Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра - і військових, і цивільних", - сказав тоді главком.

Оборона Києва: прогнози та заяви

Попри те, що Київ виявився не по зубах окупантам, які сподівалися взяти його "за три дні", президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще хоче окупувати столицю.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв наголосив, що ЗСУ мають достатньо сил, щоб вести стабілізаційні дії, якщо армія РФ знову піде в атаку на Київ. Він також зазначив, що в окупантів на північному напрямку немає ресурсів для проведення наступу.

Водночас міністр оборони Резніков зізнався, що на початку війни тому українське військово-політичне командування ретельно готувалося до оборони Києва. За наказом Зеленського рік тому замінували всі мости в столиці. Їх мали знищити у разі прориву російської армії до столиці.

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