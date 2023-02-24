Водночас президено наголосив, що обговорювалися всі ймовірні кроки ворога.

Рік тому українське військово-політичне командування ретельно готувалося до оборони Києва. За наказом Зеленського рік тому замінували всі мости в столиці. Їх мали знищити у разі прориву російської армії до столиці.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в авторському документальному проекті "Рік" Дмитра Комарова. За його словами, Росія хотіла висадити десант на Печерських пагорбах у Києві, неподалік НСК "Олімпійський", а звідти захоплювати урядовий квартал.

"Вони (мости у Києві - УНІАН) всі були заміновані. Була команда та інструкція, якщо раптом прорив, то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.

Водночас президент Зеленський зауважив, що пропрацьовувалися різні сценарії. Військові були готовими абсолютно до всіх кроків ворога.

"Все обговорювали. Щоденно були готові до будь-яких кроків", - сказав президент.

Оборона Києва та прогнози щодо повторного наступу

З першого дня повномасштабного вторгнення російські окупанти заявляли, що "візьмуть Київ за три дні". З території Білорусі рашисти пішли в атаку на Київську область. Вони планували захопити столицю, оточивши її з кількох напрямків, але українські воїни пішли в контрнаступ на витіснили загарбників з північних областей у квітні 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін все ще хоче окупувати Київ. Проте такі ідеї окупантів стосуються всієї країни.

20 лютого у Державній прикордонній службі України оцінили можливість наступу на Київ з півночі з боку Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що вздовж українсько-білоруського кордону є війська РФ, проте ситуація там контрольована.

Водночас командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв наголосив, що ЗСУ мають достатньо сил, щоб вести стабілізаційні дії, якщо армія РФ знову піде в атаку на Київ. Він також зазначив, що в окупантів на північному напрямку немає ресурсів для проведення наступу.

Крім того, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що на сьогоднішній день не видно безпосередніх загроз для Києва.

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