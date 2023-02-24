Рік тому українське військово-політичне командування ретельно готувалося до оборони Києва. За наказом Зеленського рік тому замінували всі мости в столиці. Їх мали знищити у разі прориву російської армії до столиці.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в авторському документальному проекті "Рік" Дмитра Комарова. За його словами, Росія хотіла висадити десант на Печерських пагорбах у Києві, неподалік НСК "Олімпійський", а звідти захоплювати урядовий квартал.
"Вони (мости у Києві - УНІАН) всі були заміновані. Була команда та інструкція, якщо раптом прорив, то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.
Водночас президент Зеленський зауважив, що пропрацьовувалися різні сценарії. Військові були готовими абсолютно до всіх кроків ворога.
"Все обговорювали. Щоденно були готові до будь-яких кроків", - сказав президент.
Оборона Києва та прогнози щодо повторного наступу
З першого дня повномасштабного вторгнення російські окупанти заявляли, що "візьмуть Київ за три дні". З території Білорусі рашисти пішли в атаку на Київську область. Вони планували захопити столицю, оточивши її з кількох напрямків, але українські воїни пішли в контрнаступ на витіснили загарбників з північних областей у квітні 2022 року.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін все ще хоче окупувати Київ. Проте такі ідеї окупантів стосуються всієї країни.
20 лютого у Державній прикордонній службі України оцінили можливість наступу на Київ з півночі з боку Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що вздовж українсько-білоруського кордону є війська РФ, проте ситуація там контрольована.
Водночас командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв наголосив, що ЗСУ мають достатньо сил, щоб вести стабілізаційні дії, якщо армія РФ знову піде в атаку на Київ. Він також зазначив, що в окупантів на північному напрямку немає ресурсів для проведення наступу.
Крім того, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що на сьогоднішній день не видно безпосередніх загроз для Києва.