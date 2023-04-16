В Україні створені умови для утримання військовополонених ворога відповідно до всіх вимог Женевських конвенцій.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну повернуто 2235 військовополонених. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб. Обмін та поводження з військовополоненими - це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни", - зазначає вона.

Вона нагадала, що на Великдень ще 130 українських оборонців вдалося визволити з російського полону.

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Маляр пише, що Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014 року, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права. "Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим, наскільки дозволяє безпека", - зазначає вона. При цьому додає, що навесні 2022 року оперативно були прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.

Маляр нагадала, що 11 березня 2022 року був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони, який координує діяльність понад десять державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.

Вона наголошує, що в Україні створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій. "Врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставки у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно", - написала заступник міністра оборони.

При цьому Маляр зазначає, що не може багато говорити з цього питання, бо тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи.

Обмін полоненими - останні новини

Сьогодні звільнено з російського полону ще 130 українських військових. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що 48 зі 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік.

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