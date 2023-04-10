Сьогодні додому повернулися 20 захисниць та 80 захисників України.

Після сьогоднішнього повернення з полону 20 захисниць і 80 захисників України кількість військовополонених, яких вдалося повернути з РФ, досягла 2105.

"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії з полону вдалося звільнити 2 105 українців", - повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні було проведено великий обмін полоненими з Росією, в результаті якого додому повернулися 100 військовополонених. Серед них – оборонці Маріуполя та Гостомеля, 9 офіцерів. До України повернулася, зокрема, захисниця "Азовсталі" Валерія "Нава" Карпіленко, яка втратила чоловіка під час оборони Маріуполя.

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Обмін полоненими з РФ - що треба знати

15 січня стало відомо, Туреччина виступила з ініціативою створити гуманітарний коридор задля повернення цивільних українців, яких Росія захопила за останні 9 років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про намір порушити це питання в розмовах з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Минулого місяця уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що країна-окупант затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення взятих в полон цивільних і репатріації важкопоранених бійців, яких налічувалося близько 800.

В березні українська сторона передала ворогові усіх важкопоранених окупантів за процедурою репатріації.

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