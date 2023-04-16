Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Україна звільнила з російського полону ще 130 військових.

"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Наші люди повертаються додому", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак вчергове наголосив, що життя українців - найвища цінність для країни.

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"Герої мають бути живими", так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх. І ми повернемо", - підкреслив він.

Повернення полонених - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця березня Україні вдалося повернути додому 1993 українця, які були у полоні окупантів. Однак процес обміну полоненими ускладнює російська сторона. Ворог не погоджується на проведення масштабного обміну за принципом "усіх на всіх" та зриває процес обміну полоненими.

10 квітня відбувся попередній обмін полоненими. Тоді Україна повернула додому військовополонених. Зокрема, повернулася захисниця "Азовсталі" "Нава".

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