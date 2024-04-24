Їх кількість збільшено на 15 тис. військовослужбовців.

Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців.

За Закон "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (реєстраційний номер 11091), який було запропоновано урядом, проголосувало 327 народних депутатів.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначає у Telegram, що тепер загальна чисельність ДПСУ становитиме 75 тисяч осіб.

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"Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців", - написав він.

Ситуація на кордоні - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

Дозволи на перебування в прикордонній смузі почали видавати з 7 березня.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначав, що вони видаються для людей, які проживають в прикордонні та тим, хто хоче перебувати там, а також особам, які планують проводити якісь роботи в прикордонній смузі. При цьому нагадав, що йдеться про ділянку місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

Він зазначав, що бажання сходити в ліс за грибами в прикордонній смузі також передбачає необхідність мати дозвіл.

Демченко розповів, що такий дозвіл не потрібен, якщо йдеться про звичайних людей, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, а також якщо рух особи на транспортному засобі починається та закінчується за межами прикордонної смуги і це має відбуватися без зупинок та виходу з транспортних засобів.

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