Поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

В Міністерстві оборони повідомили, поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року.

Як зазначається у матеріалі РБК-Україна, їх будуть доставляти безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.

Там уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

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Прикладами таких правопорушень можуть бути: ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.

Мобілізація в Україні - деталі

В Україні діє новий закон про мобілізацію, який встановлює обов'язок для військовозобов'язаних громадян актуалізувати особисті дані. Оновлення даних у ТЦК можливе до 16 липня. Після цієї дати внести зміни вже неможливо, і людям, які проігнорували вимогу, доведеться зіткнутися з наслідками.

Хоч мобілізаційний план в Україні публічно не оголошують, представник Міністерства оборони Марк Андрусяк повідомив, що станом на 14 липня свої дані оновили близько 3 мільйонів громадян, і зазначив, що потреби Збройних сил у призовниках зараз значно менші.

Військовий адвокат Віталій Савко прогнозує, що посилення мобілізації із 17 липня очікувати не варто. Натомість може зрости кількість викликів до ТЦК тих військовозобовʼязаних, які вчасно не оновили дані. Через це побільшає і кількість спорів щодо оскарження штрафів.

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