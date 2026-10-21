Зеленський озвучив, скільки людей потрібно Україні для відновлення після війни

Україні потрібні люди, аби будувати країну, наголосив президент.

Для відновлення життя після завершення війни, Україні треба повернути 9,5 млн людей. Про це президент заявив в етері Fox News.

"Для відновлення нашого життя, нам потрібні 9,5 мільйона людей, які втратили свої домівки й зараз перебувають за кордоном, де б вони не були. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, щоб просто жити й будувати свою країну", - заявив президент.

Скільки людей виїхало з України

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Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з початку російсько-української війни у 2014 році, близько 8,5 млн українців виїхали за кордон. З них 5,7 – з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він також заявив, що для повернення українців додому одних закликів замало. Оскільки для цього треба дві умови – надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом.

Представники українських ІТ-компаній відзначають, що бізнес наразі стикається з двома ключовими проблемами – нестачею кадрів та блекаути. Зазначається, що зараз вже 30% роботодавців не можуть знайти потрібних спеціалістів, адже людей бракує. Тоді як більшість українців розглядають зміну професії. Найбільше проблем з кадрами, за його словами, у готельно-ресторанному бізнесі, промисловості та сфері послуг. На тлі цього, зазначають експерти, зростає важливість розвитку штучного інтелекту.

Водночас соціологи відзначають, що попри погіршення ситуації в столиці, повʼязаного з нарощуванням кількості російських атак, кияни не виїжджають масово з міста. Зазначається, що на тлі нових загроз навряд варто очікувати на повторення ситуації кінця лютого - початку березня 2022 року, коли люди масово виїжджали з Києва.

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