У Китаї назвали головну перешкоду для завершення війни в Україні

В МЗС наголосили, що Китай "як відповідальна велика держава" завжди прагнув до миру.

Вирішення конфліктів, у тому числі й розв'язання російсько-української війни, потребує довіри, для побудови якої, у свою чергу, необхідна комунікація. Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час брифінгу у Болгарії, повідомляє МЗС КНР.

"Довіра є наріжним каменем миру. Сьогоднішній світ сповнений потрясінь, і найбільшою проблемою, з якою він стикається, є брак довіри. Від кризи в Україні до конфліктів на Близькому Сході, вирішення конфліктів вимагає довіри, а побудова довіри вимагає комунікації", - зазначив китайський міністр.

Він наголосив, що Китай "як відповідальна велика держава" завжди прагнув до миру. За словами Ван Ї, під час наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що відбулася в БАКУ, він провів окремі переговори з лідерами Ізраїлю та Палестини, зустрівся із представниками інших країн Близького Сходу і вислухав думки балканських лідерів щодо кризи в Україні та регіональної ситуації.

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"Чітке послання Китаю всім сторонам: тверда впевненість, наполегливість, діалог та консультації, взаєморозуміння та компроміси, відновлення довіри та спільне будівництво миру", - заявив представник Китаю.

Він додав, що "Китай завжди буде на правильному боці історії, виконуючи свої обов'язки як велика держава та відіграючи належну роль у ліквідації дефіциту довіри та вирішенні криз і конфліктів".

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня після зустрічі з американською делегацією на чолі з посланцем президента США Стівом Віткоффом президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Він також сказав, що тільки Росія має ухвалити рішення, щоб припинити ці вбивства.

Відомо, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 21 жовтня зустрінуться в Санкт-Петербурзі з Путіним. Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров уже заявив, що "Росія готова вислухати пропозиції США на майбутніх переговорах, але не має наміру йти на політичні поступки".

За даними Politico, у середу спецпосланець США запропонує Путіну прямі переговори із Зеленським і Трампом. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Віткофф представить пропозиції щодо умов мирного врегулювання, зокрема ідею тристоронньої зустрічі.

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