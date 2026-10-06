Чи повториться масовий виїзд із Києва, як у 2022 році: оцінка соціолога

Настрої киян залежатимуть від ситуації з безпекою в небі, зазначає експерт.

Кияни дуже незадоволені постійними російськими атаками ракетами та ударними дронами, але це не виливається у якісь конкретні дії, які б свідчили про масовий виїзд із міста. Про це соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович сказав у коментарі УНІАН.

"Знаю, що у дослідженнях минулого року - теж наприкінці року, перед тодішніми блекаутами і так далі, - абсолютна більшість, і, до речі, це стосувалося всієї України, близько 80%, говорили, що за умови погіршення ситуації з електрикою, теплопостачанням будуть залишатися на своїх місцях. Якою ця цифра є зараз, мені невідомо, але підозрюю, що така сама більшість, може, трохи менше, буде залишатися", - зазначив Антипович.

Водночас соціолог зауважив, що ситуація в Києві зараз вирізняється більшою кількістю повітряних загроз і постійними обстрілами, але на сьогодні ці загрози дещо стихли порівняно з тим, що відбувалося наприкінці серпня - на початку вересня та впродовж вересня.

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Він додав, що настрої киян залежатимуть від ситуації з безпекою в небі.

"А чи виїжджати, чи не виїжджати? Давайте так: у кого є можливість і з погляду фінансового забезпечення, і щодо дистанційної роботи, ті, звичайно, можуть ухвалити таке рішення", - зазначив Антипович.

При цьому, на його переконання, навряд чи зараз може повторитися ситуація, яка була на початку повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого - на початку березня 2022 року, коли дуже багато людей виїхали з Києва.

"Тому що всі, хто хотів виїхати за кордон, уже виїхали, або ж їх абсолютна більшість. І тоді загроза була не з неба, а з лінії фронту, бо росіяни стояли під Києвом. Тому на сьогодні я б таких панічних настроїв не фіксував. У принципі, не фіксую настрої в Києві як панічні", - підкреслив Антипович.

Однак він зауважив, що серед киян фіксується більша незадоволеність через поточну ситуацію, ніж серед решти мешканців України.

"Але сказати, що це виливається у якісь конкретніші дії, я б такого не говорив", - пояснив він.

При цьому соціолог зауважив, що ракетна небезпека та перспектива відключень світла стосуються багатьох міст і областей.

Разом із тим він наголосив, що ситуація в Києві не є унікальною. Наприклад, схожа ситуація у Дніпрі та Запоріжжі. Постійна ракетна й дронова небезпека є й в інших регіонах, зокрема у Полтаві.

Атаки на Київ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін буде посилювати повітряні атаки на Київ. Мета російських загарбників – змусити жителів виїжджати з Києва.

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що російські окупанти зосереджуються на здійсненні терору проти населення Києва.

"Це робиться для того, щоб змусити киян виїжджати з міста, а також тих, хто працюють, перебувають в місці, шукати безпеку і долю поза межами нашої держави або поза межами міста Києва", - сказав Федоренко.

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