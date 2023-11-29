Лідер демократичної більшості в Сенаті обіцяє подати законопроект на голосування навіть без угоди з республіканцями.

Сенат США розпочне обговорення проектів законів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю вже наступного тижня. Про це повідомив лідер демократичної більшості верхньої палати Конгресу Чак Шумер, інформує Голос Америки.

Він додав, що проект допомоги необхідний, навіть якщо з республіканцями не буде досягнуто угоди про фінансування кордону.

"Я представлю ці проекти на розгляд наступного тижня і сподіваюся на двопартійну підтримку, тому що це єдиний шлях для досягнення результату", - сказав Шумер.

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Раніше минулого місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням затвердити 106 мільярдів доларів на національну безпеку, включаючи допомогу Україні через російське вторгнення, а також підтримку Ізраїлю після нападів 7 жовтня ХАМАС (визнаної терористичною організацією в США) та посилення безпеки на кордоні Мексики та США.

"Однак фінансування поки що не було затверджено, що викликає побоювання, що кошти для України можуть взагалі не бути виділені, особливо після того, як Палата представників, очолювана республіканцями, ухвалила законопроект, що включає допомогу Ізраїлю, але не Україні", - пише видання.

Повноважний представник Комітету Сенату з асигнувань, сенатор Патті Мюррей, заявила, що Сенат має ухвалити закон про фінансування, який включає допомогу у забезпеченні безпеки для України та Ізраїлю, гуманітарну допомогу та допомогу союзникам США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми не можемо говорити світові, що Америка підтримує лише деяких своїх союзників час від часу", - зазначила Мюррей.

ЗМІ нагадує, що запит Байдена до Конгресу включав 60 мільярдів доларів допомоги для України, приблизно половина цієї суми має бути спрямована на поповнення військових запасів США, а також 14 мільярдів доларів для Ізраїлю та забезпечення безпеки на кордоні Мексики та США. Республіканці в Сенаті заявили, що вони відхилять додатковий законопроект про витрати, якщо він не включатиме допомогу для забезпечення безпеки кордону.

"Різке збільшення кількості нелегальних мігрантів, що перетинають південно-західний кордон США, створює загрозу для здатності країни затримувати нових мігрантів, що є політичною проблемою для Байдена в міру його підготовки до переобрання наступного року", - пише видання.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон висловив сподівання, що підтримка України зі сторони Конгресу США буде продовжена.

"Думаю, що все це станеться у найближчі дні. Я налаштований упевнено та оптимістично, що ми зможемо подолати цей бар’єр", - заявив Джонсон.

У свою чергу сенатор-республіканець від Алабами Томмі Табервілл зробив гучну заяву про військовий бюджет країни. Зокрема, він назвав американську армію найслабшою за всю свою історію і розкритикував можливе надання військової допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми витрачаємо гроші направо і наліво. Це повна катастрофа, яку адміністрація Байдена сама завдала американським платникам податків", - заявив політик.

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