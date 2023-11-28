Ініціатива є першим внеском Уряду США до Фонду підтримки енергетики України.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства уклали Угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України. Загальна сума складає 25 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики.

Зазначається, що ця ініціатива є першим внеском Уряду США до Фонду, який був створений за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Загалом спонсори зобов'язались внести понад 329 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, з яких близько 192 мільйони євро були фактично перераховані на рахунок Фонду від 15 державних та приватних спонсорів. Решта суми - це анонсовані та формалізовані внески, які очікуються найближчим часом.

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Ці кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній. У період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах фонду було укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на суму майже 100 мільйонів євро.

У Міненерго додали, що Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року і дозволяє урядам, міжнародним фінансовим організаціям та приватним донорам надати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Допомога США Україні - останні новини

Україна - пріоритет США, новий пакет допомоги буде ухвалений до Різдва. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Він зазначив, що "впевнений та оптимістичний", що Конгрес США зможе виділити пакети допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва, якщо зможуть прив'язати це до питання безпеки американського кордону.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити – довести це до кінця", – сказав Джонсон.

Раніше у Палаті представників зробили невтішний прогноз щодо допомоги Україні. За даними Bloomberg, Сполученим Штатам Америки буде дуже важко ухвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця цього року через розбіжності у питанні прикордонної політики.

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