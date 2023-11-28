За словами Томмі Табервілла, США витрачають гроші "направо і наліво", натякаючи на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Сенатор-республіканець від Алабами Томмі Табервілл назвав американську армію найслабшою за всю свою історію через політику адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє видання Newsweek.

Зокрема, Табервілл розкритикував рішення виділити 114 мільйонів доларів, які вимагає Пентагон на програми різноманітності, справедливості, інклюзії та доступності на 2024 фінансовий рік. Сенатор також розповів про скасований мандат на вакцину проти COVID-19 для всіх діючіх військовослужбовців, як ще одну причину, чому армія США перебуває на межі катастрофи.

"114 мільйонів доларів на навчання різноманітності? Ви, мабуть, жартуєте. У нас найслабша армія, яку я бачив за все своє життя. Це все йде зверху, від Джо Байдена, від міністра оборони Остіна. Це йде від Міллі. Це катастрофа. Вони не можуть змусити нікого приєднатися до армії. Вони благають людей, які залишили армію, повернутися. Ми у великій біді. Наша країна у великій біді", - вважає сенатор.

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Він також розкритикував можливе надання військової допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми витрачаємо гроші направо і наліво. Це повна катастрофа, яку адміністрація Байдена сама завдала американським платникам податків", - резюмував Табервілл.

Військова допомога США Україні - останні новини

Україна - пріоритет США, новий пакет допомоги буде ухвалений до Різдва. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Він зазначив, що "впевнений та оптимістичний", що Конгрес США зможе виділити пакети допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва, якщо зможуть прив'язати це до питання безпеки американського кордону.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити – довести це до кінця", – сказав Джонсон.

Раніше у Палаті представників зробили невтішний прогноз щодо допомоги Україні. За даними Bloomberg, Сполученим Штатам Америки буде дуже важко ухвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця цього року через розбіжності у питанні прикордонної політики.

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