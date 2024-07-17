Пекельний 'кінець світла': спека без електрики штовхає українців до парадоксальних закупівель

Відключення електроенергії у спеку неочікувано змінюють попит споживачів: українці купують все, що обіцяє комфорт у темряві, але не тільки – знижки штовхають людей і до необдуманих рішень. "Халява", зарядні станції та банки – як для консервації, так і павербанки - у топі продажів.

Всі пам’ятають ажіотаж на все, що дарує світло і тепло, восени та взимку 2022-2023 років, коли росіяни вперше почали обстрілювати українську енергетику. Але зараз українці стали вже досвідченими "борцями за світло" у власних оселях, визначилися, що їм потрібно, та перестали змітати свічки з прилавків магазинів. Втім, зараз їхні потреби виглядають доволі парадоксально – разом із павербанками та екофлоу шаленим попитом користуються… кондиціонери!

УНІАН дізнався у ритейлерів про нові звички споживачів, аби з’ясувати, як українці переживають спеку без світла.

Життя по USB

Як взагалі можна підготуватися до відключення світла у спеку? Мова про звичайного побутового споживача, а не про бізнес, де у кожного підприємства свої специфічні потреби.

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Виходячи з відповідей, які ми отримали від Асоціації ритейлерів України (АРУ), торговельних мереж "Алло", "Цитрус", "Епіцентр" та "Аврора", українці готуються до літніх блекаутів менш завзято, ніж восени-взимку 2022-2023 років, але відключення світла все одно суттєво впливають на попит. Однак, тепер це не просто бездумна закупівля всього, що світиться без мережі, а більш зважений підхід до забезпечення власного комфорту. Щоправда, не без сюрпризів.

"Відключення електроенергії суттєво впливають на споживчу поведінку українців. Зокрема, порівняно з попередніми місяцями, у кілька разів зріс попит на товари автономного енергозабезпечення – на генератори та зарядні станції, автономні лампи, павербанки, а також на вентилятори та очищувачі повітря. Водночас, спостерігається нестача зарядних станцій через високий попит", - кажуть нам у АРУ.

Під вентиляторами маються на увазі, у першу чергу, портативні USB-гаджети, які можна встромити у відповідне "гніздо" ноутбуку чи павербанку. А очищувачі або зволожувачі повітря ще часто називають "міні-кондиціонерами", які теж здатні працювати від павербанку або зарядної станції з підключенням через все той же USB-порт.

USB-порт став справжнім символом нашої "темної доби", адже споживачі обирають будь-який гаджет саме за наявністю цього атрибуту, аби він міг працювати без світла. Хоч міні-кондиціонер, хоч обігрівач під одяг (коли мова про зимові потреби) – якщо вони USB-сумісні, то їх обов’язково куплять.

Що ж стосується іншого важливого символу незламності у темряві – павербанку – це невеличкий портативний акумулятор для зовнішньої зарядки ємністю до 50 тис. міліампер-годин (mAh), а все що вище – то вже, зазвичай, зарядна станція, бо від неї може працювати не лише смартфон чи планшет, але й більш потужна побутова техніка.

Звісно, фахівці назвуть купу додаткових нюансів та відмінностей, але саме таким чином розрізняють павербанки та зарядні станції у наших магазинах, а звичайному покупцю цього й достатньо. Є ще різноманітні генератори, які виробляють енергію з палива і за потужністю близькі до зарядних станцій.

За даними асоціації, окрім вищенаведеної техніки, також зросли продажі туристичних газових плиток, пальників та газових балонів до них, оскільки споживачі використовують їх як альтернативу електричним плитам.

Проте не обійшлось і без бездумних закупівель у гонитві за халявою, яку українці, традиційно, стороною не обходять. Адже асоціація та мережі магазинів звітують також про зростання попиту на – ніколи не здогадаєтесь – інверторні кондиціонери, що здатні забезпечити як охолодження влітку, так і відносно енергоощадний обігрів взимку. Але це тільки за наявності світла. За поточних же умов, коли електроенергію дають, у кращому випадку, на 4-6 годин за добу, ця техніка зможе послугувати, хіба що, сумнівною прикрасою на стіні. А купують кондиціонери, бо продавці поставили на них приємні знижки (до введення яких попиту на цю техніку не вистачало).

Так, українці оптимісти – вони ще не знають, як вони будуть той кондиціонер вмикати без світла, але хай буде, якщо по знижці. Цікаво, що, при цьому, обігрівачі (в очікуванні майбутніх зимових холодів) українців не цікавлять, хоча вони також працюють за наявності світла, і ціни на них зараз приємні.

Як і не спостерігається шаленого попиту на міні-холодильники та холодильні сумки. Та й дійсно, нащо воно потрібно, коли в домі є новенький, нехай і не працюючий кондиціонер (що є чи не найбільшим споживачем електроенергії в домі).

50 відтінків павербанків

У торговельних мережах додають деталей до статистики Асоціації ритейлерів. Так, пресцентр "Алло" нам повідомив, що продажі зарядних станцій у мережі збільшилися у понад чотири рази, а ось продажі павербанків – лише на третину. Причому попит зріс саме на найпотужніші моделі.

"Якщо порівнювати з червнем минулого року, то продажі павербанків зросли на 30%, генераторів – на 55%, а зарядних станцій – на 452%. Якщо ж порівняти цьогорічні червневі продажі у цих категоріях із травневими, то ці показники становлять відповідно плюс 70%, 138% та 153%, - наводять цифри у пресцентрі мережі. – Якщо торік потужним павербанком вважався пристрій на 30 000 mAh, то сьогодні споживач вже хоче мати портативну батарею ємністю 60 000 mAh, щоб закрити більшість потреб. Популярність же ліхтарів завжди збільшувалася зі скороченням світлового дня".

Окрім павербанків, зарядних станцій, генераторів та ліхтарів, до категорії альтернативних джерел енергії у компанії відносять сонячні панелі, безперебійники, стабілізатори напруги, блоки автоматики, мережеві фільтри, акумулятори тощо.

"Слід відзначити, що якщо у 2022 році споживачі купували все підряд, то впродовж 2023 та 2024 років стали ставитися до покупок більш свідомо: наші клієнти вже знаються на технічних характеристиках енерготоварів та звертають увагу на власні потреби, а не на наявний на ринку товар", - продовжують фахівці "Алло".

Водночас у мережі також констатують феноменальну популярність кондиціонерів серед населення, попри усі заклики до ощадливого енергоспоживання.

"Цього літа попит на кондиціонери зріс порівняно з весняними продажами, але ще не досяг літнього піку 2023 року", - завершують свій звіт для УНІАН у мережі.

А якими ж даними можуть поділитися інші мережі?

Українці спустошили запаси зарядних станцій по всій Європі

Відділ комунікацій "Цитрусу" наводить схожу статистику про поведінку покупця, але додає цікавих деталей. Наприклад, в них зараз ажіотаж на вентилятори та очищувачі повітря, продажі яких зросли на 700%. Обирають такі вентилятори, які можуть працювати від зарядних станцій. Зріс також попит на автономні лампи.

Більше інформації надали нам у "Епіцентрі".

"Продажі генераторів у порівнянні з березнем-квітнем зросли в 2,4 рази. Особливо відчутною була динаміка у червні, коли товарообіг товарної категорії зріс майже втричі, - наводять у "Епіцентрі" свої показники. – Ще більш активно зростали продажі зарядних станцій. У травні-червні динаміка зростання до попередніх двох місяців була в понад 3,5 рази, а у порівнянні до минулого року - в понад 10 разів. Що стосується павербанків, то у травні-червні товарообіг цієї категорії зріс втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року".

За їхніми даними, суттєве зростання ажіотажу розпочалося на початку червня, коли обсяги продажів побили всі попередні рекорди 2022-го і 2023-го років. При цьому далеко не всі постачальники змогли впоратися з таким суттєвим сплеском попиту.

"Якщо дефіциту генераторів чи павербанків ми не спостерігаємо, то нестача зарядних станцій спостерігається в усіх гравців роздрібного ринку, - скаржаться нам у компанії. – На жаль, постачальники зарядних станцій не змогли повної мірою задовольнити той рівень попиту, який спостерігається в Україні зараз. За лічені тижні споживачі розкупили майже весь товар, який був в Україні".

У "Епіцентрі" кажуть, що можна відносно швидко купити зарядні станції у Європі, але й там запаси не здатні забезпечити нинішній ажіотаж в Україні. Та й процес доставки може займати до 2-3 тижнів.

"В Епіцентрі ведуть активну роботу з постачальниками і отримують нові партії щотижня, проте вони розпродаються фактично з коліс. За оцінками, така ситуація буде продовжуватись ще кілька тижнів, поки постачальники не завезуть більше товару, і попит поступово задовольниться", - кажуть у компанії.

Також у мережі гіпермаркетів зросли продажі туристичних газових плит, які стали у нагоді тим споживачам, в кого вдома електроплити.

"У червні ми фіксували зростання обсягів реалізації туристичних газових плиток і пальників – на 81,6% та газових балонів до них – на 61%. Таке збільшення продажів теж обумовлено частими відключеннями світла, адже споживачі можуть використовувати газові прилади як альтернативу електричним плитам та мікрохвильовкам для приготування чи розігріву їжі", - завершують там.

Водночас, у мережі мультимаркетів товарів для дому "Аврора", які не спеціалізуються на продажі електротехніки та альтернативних джерел енергії, відзначають, що найбільше у них зріс попит на вентилятори на ліхтарі.

"Особливо помітний попит на різноманітні пристрої для охолодження та освітлення, - розповідають нам у мережі "Аврора". – В червні продажі вентиляторів зросли на 90%. Це пов'язано з необхідністю забезпечення комфортної температури в приміщенні під час відключень електроенергії. Продажі ліхтариків зросли на 80%. Попит на павербанки, батарейки та лампочки - на 25%".

Також у "Аврорі" додають, що навіть торговельні мережі, які зазвичай не спеціалізуються на побутових приладах, починають включати у свій асортимент згадані раніше USB-вентилятори та міні-кондиціонери, що працюють від павербанків, щоб задовольнити попит споживачів.

Але готуватися до відключення світла можна не лише скуповуючи електроніку. У 2022 році був ажіотаж навіть на свічки, чого зараз не спостерігається – бо запаси свічок в кожного залишилися ще з першого переляку.

"Свічки не користуються великим попитом влітку, оскільки їх використання підвищує температуру в приміщенні. Люди надають перевагу ліхтарикам та акумуляторним лампам, - розповідають нам у "Аврорі".

Й додають трохи колориту:

"Спостерігаємо ранній попит та значне зростання продажів товарів для консервування. Через відключення електроенергії люди змушені переводити заморожені ягоди та інші продукти в консервацію або випічку, щоб зберегти їх".

У "Аврорі" підсумовують, що українці турбуються про свій комфорт в умовах відключення світла. Але обирають, перш за все, те, що може працювати від павербанку.

Ціни не відчули ажіотажу

Як бачимо, головний інструмент підготовки до відключення світла в Україні - це павербанк, бажано ємністю у 30 000 mAh, або зарядна станція ще більшої потужності. А краще – і перше, і друге одночасно. Попит на генератори зростає, але він потребує складнішого догляду й просто у квартирі його не розмістиш.

Щодо цін, то найбільший попит зараз на потужні, але дешеві павербанки китайського виробництва. За 1-1,5 тисячі гривень можна придбати зараз модель потужністю у 20 000 і навіть у 30 000 mAh. У той час як дорогі аналоги західних виробників можуть коштувати в рази більше.

Наприклад, бюджетний прилад бренду Titanum на 30 000 mAh доступний у "Аврорі" за 1099 гривень. Принаймні, був доступний, бо на момент написання статті всі ці павербанки та їхні аналоги на сайті мережі розкупили. У інших же мережах такі продають вже, в середньому, по 1212 гривень, відповідно до даних сервісу Hotline, який порівнює ціни з різних маркетплейсів.

У "Алло" асортимент більший і є дешеві варіанти такої ж потужності навіть за 800 гривень від інших виробників. "Епіцентр" пропонує ще дешевші прилади – від 500 грн. У "Цитрусі" ж найдешевший варіант це ColorWay за 1399 гривень. Загалом, асортимент павербанків в Україні зараз вражає. Є безліч найменувань у бюджетному сегменті – Borofone, Xo, Hoco та інші. Проте варто зважати на те, що якість у дешевих моделей відповідна, і слугуватимуть вони менше за дороговартісні брендові аналоги.

Таким чином, попри зростання продажів, ціни на "енергетичні банки" не є надто високими. А з урахуванням коливань курсу гривні у порівнянні з кінцем 2022 року виходить, що ціни не тільки не виросли, а навіть впали.

Втім, по тих моделях, які зараз є найдешевшими, прослідкувати динаміку складно – адже більшості з них у 2022 році на нашому ринку ще не було. Для порівняння краще взяти павербанк китайської Xiaomi на 30 000 mAh, що відноситься до середньої цінової категорії, і був у топі продажів як два роки тому, так і залишається сьогодні.

Так, зазначена модель ще у березні 2022 року коштувала 1577 гривень, а вже у грудні того ж року – 3795 грн. Це наочно показує, як тоді розвивався ажіотаж. Вже влітку 2022 року він знов впав у ціні – до 1470 грн. Після цього до перших відключень світла весною 2024 року ціна його була відносно стабільною і коливалася у межах 1500-1600 грн, аж доки у червні не досягла свого нового піку у 2333 гривні. Проте згодом, вже на початку липня, відбулася корекція цін і зараз прилад продається за середньою ціною у 2215 гривень.

Цікаво, що виробники (а з ними і торгові мережі) зараз конкурують не лише у ціні, але й по додаткових функціях. Просто павербанк без "фіч" і чогось корисного вже мало кого цікавлять. Так, майже обов’язковою на сьогодні є наявність ліхтарика, вбудованого у павербанк (а подекуди двох чи навіть трьох ліхтариків різної потужності), сонячної панелі, роз’ємів для зарядки різних приладів.

Є навіть такі собі "туристичні шарманки" з павербанком, сонячною панеллю, та Bluetооth-колонками, які можна не лише заряджати від сонця чи мережі, але й силою рук. Щоправда, крутити відповідну ручку доведеться, як мінімум, півгодини (і це у спеку!), тому це рішення для найзавзятіших поціновувачів світла й комфорту. Або рішення "останньої надії", коли крім "ручного приводу" більше нічого немає.

З зарядними станціями та генераторами цінова ситуація схожа – після ажіотажу взимку 2022-2023 років, зараз вони стають значно більш доступними і у більшому асортименті. Наприклад, бензиновий генератор A.M.C. JX6500 станом на 1 січня 2023 року коштував в середньому 19 635 гривень. А вже у липні 2024 року продається за 5 425 тисяч (а по акціях можна знайти й за 4 900 тис. грн). Цінової "стелі" для генераторів практично немає, бо дешеві побутові прилади поступово переходять у промислові агрегати.

Схожа ситуація і з зарядними станціями, які також стартують зараз від 5000 гривень і поступово переходять у великі промислові станції. Їх потрібно обирати під свої конкретні потреби.

Варто подивитися, яку потужність потребує, наприклад, телевізор або холодильник, та потім під це підбирати бюджетні китайські варіанти або "преміальний" EcoFlow. Найдешевша зарядна станція цього бренду, як, наприклад, EcoFlow RIVER mini Wireless, до речі, коштуватиме лише близько 15 тис. гривень, що значно дорожче, ніж у схожих виробів, зате така батарея протримається довше.

Наприклад, навіщо вам, умовно, EcoFlow DELTA Max 2000 за 80 тисяч гривень, якщо вам потрібно лише заживити ноутбук на 8 годин (робочий день) та яку-небудь USB-лампу, яка вмикається у той же ноутбук, або є вже вбудованою у саму зарядну станцію? Так, навіть дешеві станції мають багато додаткових функцій – від освітлення до зарядки від сонячних батарей, управління по Blutooth чи будь-що інше.

Все дуже індивідуально, але загалом на мінімальний набір з двох павербанків та дешевої зарядної станції, якої вистачить на добу, щоб попрацювати за ноутбуком, буде достатньо 10 тисяч гривень загалом. А навіщо саме два павербанки? Бо один – для смартфону, а інший – для WiFi-роутеру, адже він не працюватиме без електроенергії.

Що ми маємо у підсумку? Відключення світла дійсно мають значний вплив на попит та поведінку споживача. Як і "халява" (пробачте – шалені знижки) та жага до комфорту. Особливо є попит на товари, які забезпечують енергетичну автономності родини. Це можуть бути і павербанки, і, як виявилося, банки для консервації.

Але купляти все підряд українці вже не бажають. Їм важливо, щоб було дешево, функціонально й біля дому. І, як не дивно, торговельні мережі зараз все це пропонують. Мінімальний набір "кінця світла" сьогодні можна придбати менше ніж за 10 тис. грн, що хай і не безкоштовно, але у 2-3 рази дешевше, ніжу у 2022 році, коли купляли все і за будь-які гроші.

Попит є, але ажіотажу немає. Подивимось що буде ближче до зими, бо поки що українці живуть "реактивно" - лише реагують до кризи, замість того, щоб готуватися до них заздалегідь.

Андрій Попов