Відповідний закон набув чинності.

Вже відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати на території України протягом 18 місяців.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ нагадали, що сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" від 28 липня 2022 р. № 2471-IX.

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"Громадяни Польщі, їхні подружжя та діти (незалежно від громадянства), які в'їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їхні діти, які народилися на території України, мають право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців. Вони також мають право продовжити строк свого законного перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів (вступ до закладу вищої освіти, переведення на наступний навчальний рік, укладання трудового договору (контракту) тощо)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають в країну через війну. У липні цього року ВРУ ухвалила закон про особливі гарантії для громадян Польщі в Україні.

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