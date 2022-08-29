В ОП заявили, що в Україні "дуже люблять конспірологію".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав конспірологією чутки про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і переведенні його на посаду міністра оборони.

Про це йшлося в його інтерв'ю "Фактам".

За словами Подоляка, Зеленський чітко сказав, що не збирається міняти Залужного. Він зазначив, що Головком ЗСУ ефективний на своїй посаді і популярний серед військових.

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"Військові розуміють, що Генеральний штаб активно розробляє операції, оцінює ризики, намагається мінімізувати втрати. Відповідно, немає сенсу сьогодні обговорювати ці кулуарні чутки або конспірологію щодо пана Залужного", — пояснив радник глави ОП.

Він додав, що у Залужного і Зеленського "відмінні робочі відносини".

"Вони по кілька разів на день спілкуються, тому що президент хоче бути в курсі оперативної ситуації на фронті, причому не через якийсь час, не абстрактно, а у всіх конкретних деталях", - заявив Подоляк.

На думку радника глави ОП, в Україні "дуже люблять конспірологію, що створює певний психологічний тиск на різних рівнях і заважає людям концентруватися".

Нагадаємо, раніше Зеленський дав оцінку виконанню поставлених завдань Валерієм Залужним.

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