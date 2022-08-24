Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ті, хто воюють за Незалежність, знають її смак.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав потужне звернення до українців з нагоди Дня Незалежності та подякував захисникам, які мужньо боронять територіальну цілісність нашої країни.

Відповідне відео та коментар він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Залужний зауважив, що ті, хто воюють за Незалежність, знають її смак.

Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті – сказав він.

Головнокомандувач також підкреслив, що Незалежність має голос – це голос предків і голос дітей.

... Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни - зазначив Залужний

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності запевнив, що Україна не шукатимеме з терористами порозуміння, а кінцем війни стане тільки перемога.

Він зазначив, що українці об’єдналися і є нова нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Вона не народилась, а відродилась, зауважив президент.

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