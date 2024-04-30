Спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо припустив, що ЗМІ могли вирвати слова представниці ТЦК з контексту.

У територіальних центрах комплектування в Черкасах тимчасово не приймають документи на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє видання "18000" із посиланням на коментар спікера Черкаського територіального центру комплектування Аліни Кривошеї. "Після набрання чинності закону про мобілізацію мають змінитися правила надання відстрочок. Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності нового закону", - нібито сказала вона виданню.

Документи мають продовжити приймати після того, як закон про мобілізацію набуде чинності. Водночас спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив "РБК-Україна", що це неправдива інформація.

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Фітьо припустив, що слова спікера Черкаського ТЦК могли вирвати із контексту.

Мобілізація в Україні

Раніше боєць на позивний "Ніко", який під час одного із завдань отримав важке поранення, а в подальшому - ампутацію ноги, але продовжив службу у 12-й бригаді Національної гвардії України "Азов", наголосив, що воювати доведеться всім, треба зібратися і піти, а не шукати відмазки.

The Economist писав, що в Україні не вистачає бійців на фронті, внаслідок чого посилюються мобілізаційні заходи. При цьому кількість ухилянтів від військової служби збільшується.

У ТЦК розповіли, чим вони зайняті після ухвалення закону про мобілізацію.

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