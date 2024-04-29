На Запоріжжі після підписання президентом закону про мобілізацію "поки що активності не дуже багато".

Т.в.о. керівника служби зв'язків з громадськістю Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Максим Кара розповів, чим зараз займаються ТЦК. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо мобілізації в Запорізькій області.

"Заходи мобілізації на території Запорізької області тривають, нічого не змінилося. Робота проводиться", - розповів Кара.

На уточнення, чи не спостерігається якась особлива активність після підписання президентом закону про мобілізацію, він зауважив, що "поки що активності не дуже багато".

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"Тому що всі знають, всі поінформовані, що закон вступає в силу з травня. Наразі територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки проводяться заходи щодо впорядкування документації та впорядкування всіх процесів, які забезпечать ці заходи", - зазначив представник ТЦК.

Стосовно кількості людей, які приходять за повісткою, Кара зауважив, що є певна кількість людей, які ухиляються від мобілізації. Він розповів, що якщо людина не з’являється до ТЦК, то відповідна інформація передається до поліції.

На запитання, що після набрання чинності законом про мобілізацію зміниться в реагуванні ТЦК на неявку по повістці, Кара зазначив, що "згідно нових норм закону ми нічого більшого, ніж є на зараз, зробити не можемо".

"Компетенція поліції - це компетенція поліції. Наше завдання як РТЦК - домогтися того, щоб людина все ж таки з’явилася в РТЦК, щоб громадянин України уточнив свої обліковані дані. І якщо вона буде визнана придатною за рішенням військово-лікарської комісії, то вона буде направлена на службу в Сили оборони", - сказав Кара.

Мобілізація в Україні - деталі

Раніше боєць на позивний "Ніко", який під час одного із завдань отримав важке поранення, а в подальшому - ампутацію ноги, але продовжив службу у 12-й бригаді Національної гвардії України "Азов", наголосив, що воювати доведеться всім, треба зібратися і піти, а не шукати відмазки.

За його словами, зараз охочих іти до лав Збройних сил України "зовсім немає", а хлопцям на фронті потрібна заміна.

"Люди що тільки не вигадують: то ту Тису перепливають, топляться… Краще ти піди й загинь як справжній чоловік, як справжній воїн, який став на захист своєї сім’ї, своєї держави, своєї нації, чим ти просто втопишся як щур", - сказав "Ніко".

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