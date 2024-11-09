Якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, він не зможе оформити нову.

У застосунку "Резерв+" з'явилася опція для електронної відстрочки від мобілізації. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, він не зможе оформити нову відстрочку через застосунок.

"Як тільки в нього закінчиться відстрочка, а в більшості користувачів вона закінчується сьогодні, 9 листопада, тобто фактично вже починаючи з 10 листопада можна буде податися на наступну", - пояснила заступниця міністра.

Відео дня

Вона уточнила, що для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок "Резерв+" до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з'явиться відстрочка:

"Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку "Резерв+".

Черногоренко додала, що фахівці опрацюють звернення і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри, при цьому термін дії відстрочки становить три місяці.

Відстрочка від мобілізації у "Резерв+"

Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації у "Резерв+" запрацюала, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю та здобувачі послідовної освіти.

Як сказав Умєров, "це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат".

Вас також можуть зацікавити новини: