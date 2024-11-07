За два останніх місяці лише два відсотки повісток було надіслано людям, які працюють.

Абсолютна більшість сформованих повісток через реєстр "Оберіг" були надіслані людям, які є безробітними та не платять податки в бюджет. Про це заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

"Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, що формуються уже через реєстр "Оберіг", де ми бачимо військово-зобов'язаних, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто фактично, пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють і є безробітними", - сказав Шмигаль.

За його словами, за два останніх місяці лише два відсотки повісток було надіслано людям, які працюють. Він також зауважив, що державні реєстри зараз дозволяють перевірити, чи платить людина хоча б одну гривню податків. При цьому не важливо, як саме вона їх оплачує - як ФОП, найманий працівник чи самозайнята особа.

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"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум офіційно. Відповідно в реєстрах це видно. Реєстр "Оберіг" підтягує цю інформацію, коли повістки формуються, і ми можемо бачити, що людина безробітна. І ці люди - це пріоритет для мобілізації. Дуже простий принцип", - пояснив Шмигаль.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, 7 листопада повідомлялося, що військовозобовʼязані громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Зробити це треба до 5 лютого 2025 року.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації на ще 90 днів - до 7 лютого 2025 року.

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