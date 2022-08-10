Підставою для взяття на облік виступатиме довідка з Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

З 7 серпня внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Підставою для взяття на облік виступатиме довідка з Державної міграційної служби (ДМС) про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС.

Відповідна постанова була розроблена Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС та ухвалена урядом 1 липня.

В повідомленні також зазначається, що для оформлення виплат також можна використовувати документи з додатку "Дія", зокрема "єДокумент".

Нагадаємо, з початку впровадження в Україні візового режиму з РФ, жоден росіянин із близько 80 громадян, які подалися на отримання візи, ще не отримали її. Наразі детальна перевірка даних тих, хто подається на візу, проводиться заздалегідь. Раніше її проводили в пунктах пропуску, коли громадяни РФ планували заїхати в Україну.

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