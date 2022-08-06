Народні депутати проігнорували вимоги МЗС повернути вчасно диппаспорти впродовж липня.

Міністерство закордонних справ України пояснило причину визнання недійсними дипломатичних паспортів 225 народних депутатів.

Про це у коментарі УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"Дипломатичні паспорти видаються народним депутатам України виключно для здійснення офіційних відряджень", - наголосили в МЗС.

Як зазначили у відомстві, відповідно до положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом президента України, після повернення із відрядження в десятиденний термін дипломатичні паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання.

"За жодних обставин дипломатичні паспорти не можуть використовуватися для приватних поїздок", - наголосили в МЗС.

"За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані", - наголосили в міністерстві.

"Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання", - заявили в прес-службі.

Також в МЗС зазначили, що невідкладно видадуть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України анулювало сотні дипломатичних паспортів, зокрема й частини нардепів. Це стосується тих народних обранців, які не здали документи після офіційних відряджень.

За даними ЗМІ, "Зеленський злиться, що депутати без діла катаються по закордонах у час війни".

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