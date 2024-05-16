Адміністраторам ЦНАПів не надали доступ до відповідних систем.

Частина відповідальності за оновлення даних військовозобов'язаних ляже на Центри надання адміністративних послуг. Втім, закон про мобілізацію найближчим часом набуде чинності, а уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.

"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", – заявив представник місцевої влади. Відео дня

Водночас у Львівській ОДА відповіли, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. Не відбулось ніяких навчань працівників.

В ОДA сподіваються на прийняття потрібних нормативно-правових документів до 17 травня. І до того ж часу очікують надання доступу до системи та проведення навчання для адміністраторів.

Депутатка комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз заявила, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", – наголосила Фріз.

Мобілізація в Україні: це варто знати

18 травня в Україні набирає чинності оновлений закон про мобілізацію, який має змінити підхід до війни в усій Україні. Представник Міноборони Дмитро Лазуткін раніше наголосив, що з набуттям цим документом чинності "спокійному життю", яким жила частина українців, "приходить кінець".

Згідно з новим законом, усім військовозобов’язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, потрібно протягом двох місяців оновити свої дані в ТЦК та СП. За порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Також 4 травня, в Україні вступили у дію норми, які змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Зокрема, скасовується статус "обмежено придатний", залишаться лише дві категорії – "придатний" та "непридатний". В Міноборони зазначали, що фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності.

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