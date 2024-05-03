Представник Генштабу нагадав, що термін дійсності висновку ВЛК становить один рік.

Всі чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Це передбачено законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня.

"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби", - пояснив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

При цьому він нагадав, що обмежено придатні законом 10313 були виключені і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби.

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"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", - зазначив військовий.

Він підкреслив, що норма про оновлення даних стосується абсолютно всіх чоловіків від 18 до 60 років. Крім того, він вказав, що термін дійсності висновку ВЛК становить один рік.

Мобілізація в Україні - останні новини

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (№10313), яким скасовується статус "обмежено придатний".

Відповідно, з 4 травня поточного року всі громадяни України, які раніше були визнані "обмежено придатними", зобов'язані пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Закон встановлює для проходження повторної ВЛК 9-ти місячний строк.

При цьому заступниця Міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич зазначила, що громадянам України, які мали статус "обмежено придатний" для військової служби, вже зараз бігти до територіального центру комплектування не потрібно - слід дочекатись виклику на повторне проходження медкомісії.

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