За його словами, частина школярів відмовляється здавати НМТ.

Керівник дистанційної комерційної школи Володимир Страшко повідомив про аномальну кількість звернень від батьків, які планують вивозити дітей з України.

За його словами, раніше більшість звернень стосувалася хлопців, які навчаються у 10-11 класах, оскільки батьки хотіли залишити країну до їхнього повноліття. Тепер закінчити навчання дистанційно хочуть батьки "всіх дітей, не зважаючи на вік та стать":

"Цей тренд має своє продовження. Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту. На самому початку вони вчилися паралельно, або, якщо законодавство дозволяло, виключно у нас. Потім залишалися лише на українському компоненті. Зараз відмовляються зовсім".

Причиною цього є рішення сімей залишатия за кордоном назавжди, пише Страшко на своїй сторінці у Facebook. Крім того, серед учнів 11 класів стає дедалі більше дітей, які не будуть писати НМТ, оскільки не планують вступати в українські вищі навчальні заклади.

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"Не лише хлопці, але й дівчата. В деяких класах таких дітей 90%. Умовно 27 з 30 поїдуть. Скоріш за все назавжди. Але це не та історія, що батьки спрямовують їх до кращих Вишів за чудовою освітою. Ні. Вони вступають будь-куди, в які-небудь Виші, головне, щоб не в Україні", - додав він.

Виїзд дітей з України

Нагадаємо, раніше існування такої проблеми визнав міністр освіти та науки Оксен Лісовий. За його словами, у старших класах багато дітей залишають країну. Особливо це стосується хлопців.

У жовтні народна депутатка Ніна Южаніна казала, що перед початком навчального року Україну залишили близько 300 тисяч дітей.

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