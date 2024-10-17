Депутат підкреслила, що багато хто продає своє майно в Україні та виїжджає за кордон.

Перед початком нового навчального року з України виїхали приблизно 300 тис. дітей. Про це заявила народний депутат Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Вона зазначила, що така кількість дітей, які виїхали, викликає серйозне занепокоєння влади. Южаніна висловила думку, що така ситуація свідчить про те, що батьки дітей не отримують сигналів від влади щодо планів на майбутнє, зокрема, щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей держави.

Депутатка наголосила, що багато хто продає своє майно в Україні та виїжджає за кордон, здебільшого до Польщі.

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"Це означає, люди... не чують від влади, який план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступом і військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають квартиру, майно і їдуть. Найближче - це Польща", - прокоментувала ситуацію депутат.

Демографічна криза в Україні

Останнім часом в Україні дедалі частіше лунають заяви про прийдешню демографічну кризу. Так, за прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, кількість населення в країні за наступні 25 років скоротиться на 10 млн осіб. Зокрема, за оцінкою Інституту, до 2041 року населення може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн.

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