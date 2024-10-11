Лісовий вважає, що надання їм якісної освіти є головним завданням міністерства.

Багато українських учнів старших класів виїджають з країни за кордон. Особливо ця тривожна тенденція стосується хлопців.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Трансляцію виступу вів на своєму YouTube-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Він сказав, що поділяє тривогу стосовно виїзду дітей з країни.

"Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопцв, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами".

Лісовий зазначив, що головним завданням Міністерства освіти є надання дітям якісної професійної та вищої освіти, щоб вони хотіли залишитися в Україні й надалі. Також він вважає західну освіту дуже міфологізованою - ми уявляємо навчання у "Оксфорді", тоді як насправді українська молодь вступає у звичайні виші.

Виїзд людей з України

Як відомо, під час військового стану військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років не можуть залишати країну.

За даними Євростату, від початку повномасштабної війни лише на територію Європейського Союзу виїхали понад 4 мільйони українців.

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