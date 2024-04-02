Студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за певних умов.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

Зазначається, що відповідним рішенням уряд вніс зміни до правил перетину кордону студентами денної форми навчання. Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр.

Також в Міносвіти поінформували, що для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:

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довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія";

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

"Академічна мобільність – можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", – наголосили в міністерстві.

Виїзд студентів за кордон під час війни

У вересні 2022 року в Державній прикордонній службі заявили, що українських чоловіків, які навчаються за кордоном, більше не випускатимуть з країни на навчання, поки діє воєнний стан. Можливість перетину кордону чоловіками-студентами скасована військовим керівництвом з 14 вересня 2022 року.

Наприкінці минулого року заступник міністра освіти Михайло Винницький заявляв, що Міністерство освіти може надати можливість виїзду українським студентам непризивного віку на один навчальний семестр за кордон.

За його словами, існує багато можливостей від закордонних університетів-партнерів, які відкрили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб вони на один семестр поїхали вчитися. Він також відзначив, що міністерство напрацьовує схему, за якою не буде зловживань.

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