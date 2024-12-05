Єгор Чернєв заявив, що ТЦК та Міноборони мають достатньо інструментів для проведення мобілізації без практикування "бусифікації".

Випадки "бусифікації" все ще є в Україні, заявив народний депутат Єгор Чернєв. Говорячи на цю резонансну тему в ефірі День.LIVE він повідомив, що профільний парламентський комітет неодноразово викликав на свої засідання представників міністерства оборони через такі випадки.

"На жаль все ще є випадки бусифікації. І чесно кажучи, ми приймали новий закон про мобілізацію для того, щоб дати більше повноважень ТЦК і прибрати їх з вулиць", - сказав нардеп.

За словами Чернєва, "більшою мірою" закон спрацював.

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"Тому що цей обов'язок - поновити свої дані - надав більше інформації ТЦК, щоб вони надсилали повістки, а не хапали людей на вулицях", - зауважив він.

Народний обранець наголосив, що завдяки закону показники мобілізації зросли.

"Так, можливо вони не покривають всіх потреб армії, але це все одно не привід таким чином забрати людей", - підкреслив Чернєв.

Він заявив, що ТЦК та Міноборони мають достатньо інструментів для проведення мобілізації без практикування "бусифікації". Нардеп додав:

"І ми вже провели не знаю скільки засідань нашого комітету, викликаючи представників Міністерства оборони, щоб вони припинили цю практику. В них є достатньо інструментів".

Мобілізація в Україні - проблема "бусифікації"

Як повідомляв УНІАН, офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич сказав, що "бусифікації" в Україні вдалося б уникнути, якби всі військовозобов'язані дотримувалися закону й вчасно оновлювали свої військово-облікові дані.

За словами військового та голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, "бусифікацію", як правило, застосовували серед ухилянтів та людей, які перебували в розшуку.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк раніше також прокоментував інциденти із заштовхуванням людей в "бусики" під час мобілізації.

За його словами, це неспівмірні цифри якщо говорити тих, кого силоміць саджали представники ТЦК в "бусики" з одного боку, та тих, хто йде захищати свою країну добровільно. Водночас, підкреслив він, випадки примусової мобілізації інформаційно масштабуються і це активно використовує РФ.

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