Загалом система мобілізації на сьогодні працює набагато ефективніше, ніж це було, наголосив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інциденти із заштовхуванням людей в "бусики" під час мобілізації.

"Так, ми воюємо за демократичні цінності, але, на жаль, ідеального світу і життя не існує. Складно після двох років війни побороти внутрішні страхи. Це з одного боку. З іншого — не всі готові визнати, що війна є надскладною і попри страхи до неї треба долучатися. Також не всі готові до довгої складної комунікації, маю на увазі тих, хто організовує бусики. Вони готові до більш короткої комунікації, відповідно репресивного кшалту. Ідеальних конструкцій не буває. Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого — суспільство попри свої страхи теж розуміє, про що йдеться. Але так не працює, люди різні, вони використовують ті технології, які є для них зрозумілими.", – сказав він в інтервʼю Новини.LIVE.

За словами Подоляка, якщо говорити про "бусики" чи інші "репресивні методи", треба подивитися відсоток, скільки таких випадків нараховується в певному ТЦК, і чи є вони системними.

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"Думаю, цифра неспівставна поміж тими, кого забирають насильно захищати країну і хто йде це робити добровільно. А ще ми живемо в хейтові інформаційні часи, відтак один випадок примусової мобілізації буде інформаційно масштабований. Ну і такі випадки активно використовує РФ. Але це зрозуміло, бо це контрінформація та контрпропаганда", – додав він.

Радник керівника ОП наголосив, що сьогодні мобілізація в Україні все ж проходить в іншому форматі – працює відповідний закон, а українське суспільство "набагато більш усвідомлене, ніж може здатися на перший погляд".

"Воно приймає для себе складне рішення, і все ж таки мобілізація проходить непогано. Проте поодинокі випадки існування примусової мобілізації все ще є, але вони не масові. Проте і вони будуть використовуватися в рамках контрінформаційної роботи і будуть масштабовуватися. Тим більше є соціальні мережі, які Україна точно не контролює — той самий тік-ток. Там один випадок знімається із різних камер і показується під різними ракурсами", – каже Подоляк.

Загалом система мобілізації на сьогодні працює набагато ефективніше, ніж це було, говорить він.

"Бо ставки у цій війні наразі дуже високі — або існування недодержави РФ, або існування суверенної держави Україна. Безумовно, кількість людей на лінії фронту має бути набагато більша. Не всі готові добровільно", – продовжив Михайло Подоляк.

Радник зазначив, що багато хто на лінії фронту потребує ротацій. Тому треба розуміти кількість людей, які можуть бути мобілізовані. Водночас точну цифру він називати відмовився, оскільки це "опція Ставки Головнокомандувача".

"Нам ця цифра відома. Число домобілізованих в рамках нового закону кількісно влаштовує Генштаб. Відповідно, вони можуть планувати і процедури ротації, й інші процедури", – наголосив він.

Водночас на запитання про те, чому ж не можна заборонити "бусики", Подоляк відповів, що "ви не можете все заборонити, або все дозволити".

"Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними. Я би хотів, аби були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", і навіть там говориться про те, що все дуже складно", – резюмував Михайло Подоляк.

Мобілізація в Україні: це варто знати

Наразі в Україні не мають планів та пропозицій щодо зниження мобілізаційного віку до 21 року, як і планів понизити планку із 60 до 50 років, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, зараз у профільному комітеті Ради обговорюється економічне бронювання.

Водночас народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв каже, що цифри за кількістю мобілізованих за останні місяці після набуття чинності законом про мобілізацію, збільшилися в рази.

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