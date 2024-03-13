Нардеп зазначає, що всі обмеження не підтримані в комітеті, крім одного.

Профільний комітет не підтримав запропонованих обмежень щодо ухилянтів від мобілізації, крім одного - щодо обмеження керування транспортним засобом.

Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнка в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що сьогодні було перенесено засідання комітету, на якому мали розглядається поправки до законопроекту про мобілізацію "на трошки пізніший час". При цьому не виключив, що комітет може відбутися і сьогодні. За його словами, комітет не закривав своїх засідань і може зібратися 24/7.

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Говорячи про законопроект, Федієнко зазначив, що комітет відхилив всі дискримінаційні норми, які були в законопроекті. "Була залишена норма суто про обмеження керування транспортним засобом. Підкреслюю - обмеження керування транспортним засобом", - наголосив він. За його словами, не підтримані норми щодо обмежень для ухилянтів користуватися банківськими картками - це призвело до паніки, коли люди почали знімати з банківських рахунків готівку.

Він наголосив, що повинні були залишити норми щодо обмеження керування транспортним засобом для ухилянтів від мобілізації. "Далі, я так думаю, буде якийсь сумісний реєстр з Нацполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина ухилянт, як зараз, до речі, це і є, або в розшуку", - зазначив він. При цьому додав, що якщо поліцейський зупинить транспортний засіб, то він в реєстрі зможе побачити, що це ухилянт. За його словами, в поліції мають розробити алгоритм подальших дій для правоохоронців.

"Станом на вчора була підтримана Комітетом правка, яка скасовує механізми, які закладені саме в цьому законі про мобілізацію.Питання в тому, що ця норма стосувалася саме діючого адміністративного кодексу і була пропозиція перенести саме механізм виконання цієї норми щодо обмеження в закон про адміністративні правопорушення. І зараз Комітет цим і займається", - зазначив Федієнко.

Нардеп наголосив, що в законопроекті не йдеться про вилучення автівок в ухилянтів, а сказано про обмеження права керування. За його словами, на жаль багато громадян орієнтуються на пости в соціальних мережах і якщо хтось там написав, що треба переписувати на когось автівки, щоб не забрали, то вони побігли переоформляти транспортні засоби на рідних. При цьому підкреслив, що йдеться саме про обмеження права керування транспортним засобом.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про мобілізацію. До нього надійшло понад 4 тисячі поправок. Тепер комітети парламенту працюють над цими поправками, які можуть бути підтримані чи відхилені. Остаточне рішення не за комітетом, а за парламентом.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мобілізація відбувається від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. При цьому зазначив, що на тему мобілізації багато дезінформації. Він нагадав, що законодавство, розроблене в мирний час, а коли йде війна, то воно потребує змін і саме це й обговорюється в парламенті - коли можна звільняти мобілізованих солдатів, які категорії людей можуть бути мобілізовані та демобілізовані.

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