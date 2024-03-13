У Рівненському ТЦК детально пояснили, що необхідно взяти із собою у військо після успішного проходження медкомісії та призначення дати відправлення на службу.
Що видають
Існує базовий набір, який видають військовослужбовцям - БЄК (бойовий єдиний комплект), що містить 46 позицій. З повним переліком того, що мають видати, можна ознайомитися в наказі Міністра оборони України № 232.
- засоби індивідуального захисту
Шолом, бронежилет та балістичні окуляри. Все це видається на 2 роки. Також до шолома має йти 3 чохли.
- взуття
Берці літні або демісезонні, берці зимові, капці, бахіли та гумові чоботи. По одній парі на 2 роки.
- обмундирування
Костюм (кітель та штани). 2 комплекти на 2 роки. Також раз на рік видають додаткові штани. Фліска. Одна на 2 роки. Зимові куртка та штани. По одному виду на 2 роки. Сорочка бойова (убакс). Дві на 2 роки. Сорочка поло. Дві на 2 роки. Рукавички демісезонні та зимові. По парі на 1 рік. Бафи (у війську це називається шарф-труба). Літній та зимовий.
- головні убори
Шапка звичайна та зимова, кашкет і панама.
- спорядження
Каремат, спальний мішок, тактичні рукавиці, ремінь, транспортна сумка.
- білизна
Футболки, шкарпетки зимові та літні, труси, по 2 комплекти термобілизни — демісезонна та зимова.
"Якщо щось із цього втрачається через бойові дії, то вам мають видати нове. Але є важливий момент. Про втрату/знищення майна одразу повідомте командира, аби це можна було подати на списання. Нову форму видадуть лише після цього", - уточнили в ТЦК.
Що не видаватимуть, але краще мати із собою
Кожен має обирати те, що йому дійсно необхідно і на що є фінансові спроможності. Втім, варто звернути увагу на кілька позицій.
- документи
Паспорт, водійське посвідчення, дублікат індивідуального податкового номеру, військові документи. І важливо все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.
- засоби гігієни
зубна паста, щітка (краще декілька), шампунь, мило, туалетний папір; станок для гоління або електробритва (навіть якщо ви плануєте відпускати бороду, то доглядати за нею теж якось треба); рушник; манікюрні ножиці; сонцезахисний крем (на пляж ви навряд чи потрапите, але під сонцем доведеться бувати часто, тож опіки цілком можливі); пральний порошок або капсули для прання, якщо буде пральна машина;вологі серветки - універсальний засіб на всі випадки життя (майже, як скотч. Скотч, до речі, теж варто взяти).
- електроприлади
павербанк; подовжувач/трійник (заряджати телефон або інші гаджети треба часто, а місця завжди не вистачає); ліхтарик.
- взуття та одяг
У взутті ви проводитимете більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Тому воно має бути ідеальним за розміром, та бажано не новим, а вже розношеним. Так, взуття у війську видається. Але можуть бути питання із наявністю необхідних розмірів. До того ж рано чи пізно воно сильно забрудниться або промокне. І потрібно буде щось на заміну. Тож краще мати щось додатково.
Бажано:
- кросівки/трекінгові черевики;
- гумові капці.
- за можливості:
- демісезонні берці;
- додаткові устілки (взуття зношується швидко, а устілки ще швидше).
Ситуація схожа із взуттям. Форму видають. Але знову ж таки - видати можуть не одразу. До того ж частина речей може досить швидко зношуватися через навантаження.
Краще додатково мати:
- комплект форми (штани та кітель);
- футболки, білизна, шкарпетки;
- фліска;
- тактичні рукавиці (важлива річ в армії — руками постійно доводиться щось робити, тож краще мати захист);
- комплект цивільного одягу.
- баул і рюкзак
Баул або якусь велику сумку видадуть. Але це здебільшого використовується як комод, у якому зберігаються речі. Тому краще додатково мати рюкзак, хоча б на 30 літрів, пакети та сумки, які зайвими також не будуть.
- спорядження
Основне зі спорядження видається. Але додатково може знадобитися багато чого. На початковому етапі радять не ламати собі голову щодо цього. По-перше, треба дивитися, що саме видадуть. Також багато що залежить від того, в яку частину та на яку посаду вас розподілять.
Дрібнички, які варто мати
- Посуд, що не б’ється.
- Голки, нитки.
- Мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання.
- Мультитул. Взагалі не знаю, як без нього жив раніше. Постійно треба щось закрутити, відкрутити, затиснути, перерізати. Замінює досить великий набір інструментів.
- Карабіни. Багато не треба, але хоча б парочку бажано мати. Завжди знайдеться те, що краще почепити на броню, ніж носити в руках або в рюкзаку.
- Сірники/запальнички.
- Суперклей.
- Аптечка.
Мобілізація в Україні - останні новини
Бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз заявила, що не проти ідеї щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. За її словами, це мають бути жінки, які відповідально ставитимуться до своїх обов'язків.
"Я велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково батальйон, почати з роти, якщо це дійсно запрацює - маштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії", - зазначила вона.
Також очільник Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомляв, що в Раді до кінця березня зареєструють законопроект про економічне бронювання.
"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - сказав нардеп.