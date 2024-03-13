В ТЦК детально пояснили, що додаткові речі та спорядження варто купувати з огляду на власний фінансовний стан.

У Рівненському ТЦК детально пояснили, що необхідно взяти із собою у військо після успішного проходження медкомісії та призначення дати відправлення на службу.

Що видають

Існує базовий набір, який видають військовослужбовцям - БЄК (бойовий єдиний комплект), що містить 46 позицій. З повним переліком того, що мають видати, можна ознайомитися в наказі Міністра оборони України № 232.

засоби індивідуального захисту

Шолом, бронежилет та балістичні окуляри. Все це видається на 2 роки. Також до шолома має йти 3 чохли.

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взуття

Берці літні або демісезонні, берці зимові, капці, бахіли та гумові чоботи. По одній парі на 2 роки.

обмундирування

Костюм (кітель та штани). 2 комплекти на 2 роки. Також раз на рік видають додаткові штани. Фліска. Одна на 2 роки. Зимові куртка та штани. По одному виду на 2 роки. Сорочка бойова (убакс). Дві на 2 роки. Сорочка поло. Дві на 2 роки. Рукавички демісезонні та зимові. По парі на 1 рік. Бафи (у війську це називається шарф-труба). Літній та зимовий.

головні убори

Шапка звичайна та зимова, кашкет і панама.

спорядження

Каремат, спальний мішок, тактичні рукавиці, ремінь, транспортна сумка.

білизна

Футболки, шкарпетки зимові та літні, труси, по 2 комплекти термобілизни — демісезонна та зимова.

"Якщо щось із цього втрачається через бойові дії, то вам мають видати нове. Але є важливий момент. Про втрату/знищення майна одразу повідомте командира, аби це можна було подати на списання. Нову форму видадуть лише після цього", - уточнили в ТЦК.

Що не видаватимуть, але краще мати із собою

Кожен має обирати те, що йому дійсно необхідно і на що є фінансові спроможності. Втім, варто звернути увагу на кілька позицій.

документи

Паспорт, водійське посвідчення, дублікат індивідуального податкового номеру, військові документи. І важливо все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

засоби гігієни

зубна паста, щітка (краще декілька), шампунь, мило, туалетний папір; станок для гоління або електробритва (навіть якщо ви плануєте відпускати бороду, то доглядати за нею теж якось треба); рушник; манікюрні ножиці; сонцезахисний крем (на пляж ви навряд чи потрапите, але під сонцем доведеться бувати часто, тож опіки цілком можливі); пральний порошок або капсули для прання, якщо буде пральна машина;вологі серветки - універсальний засіб на всі випадки життя (майже, як скотч. Скотч, до речі, теж варто взяти).

електроприлади

павербанк; подовжувач/трійник (заряджати телефон або інші гаджети треба часто, а місця завжди не вистачає); ліхтарик.

взуття та одяг

У взутті ви проводитимете більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Тому воно має бути ідеальним за розміром, та бажано не новим, а вже розношеним. Так, взуття у війську видається. Але можуть бути питання із наявністю необхідних розмірів. До того ж рано чи пізно воно сильно забрудниться або промокне. І потрібно буде щось на заміну. Тож краще мати щось додатково.

Бажано:

- кросівки/трекінгові черевики;

- гумові капці.

- за можливості:

- демісезонні берці;

- додаткові устілки (взуття зношується швидко, а устілки ще швидше).

Ситуація схожа із взуттям. Форму видають. Але знову ж таки - видати можуть не одразу. До того ж частина речей може досить швидко зношуватися через навантаження.

Краще додатково мати:

- комплект форми (штани та кітель);

- футболки, білизна, шкарпетки;

- фліска;

- тактичні рукавиці (важлива річ в армії — руками постійно доводиться щось робити, тож краще мати захист);

- комплект цивільного одягу.

баул і рюкзак

Баул або якусь велику сумку видадуть. Але це здебільшого використовується як комод, у якому зберігаються речі. Тому краще додатково мати рюкзак, хоча б на 30 літрів, пакети та сумки, які зайвими також не будуть.

спорядження

Основне зі спорядження видається. Але додатково може знадобитися багато чого. На початковому етапі радять не ламати собі голову щодо цього. По-перше, треба дивитися, що саме видадуть. Також багато що залежить від того, в яку частину та на яку посаду вас розподілять.

Дрібнички, які варто мати

Посуд, що не б’ється.

Голки, нитки.

Мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання.

Мультитул. Взагалі не знаю, як без нього жив раніше. Постійно треба щось закрутити, відкрутити, затиснути, перерізати. Замінює досить великий набір інструментів.

Карабіни. Багато не треба, але хоча б парочку бажано мати. Завжди знайдеться те, що краще почепити на броню, ніж носити в руках або в рюкзаку.

Сірники/запальнички.

Суперклей.

Аптечка.

Мобілізація в Україні - останні новини

Бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз заявила, що не проти ідеї щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. За її словами, це мають бути жінки, які відповідально ставитимуться до своїх обов'язків.

"Я велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково батальйон, почати з роти, якщо це дійсно запрацює - маштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії", - зазначила вона.

Також очільник Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомляв, що в Раді до кінця березня зареєструють законопроект про економічне бронювання.

"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - сказав нардеп.

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