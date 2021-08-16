Юрій Вілкул назвав Костянтина Павлова своїм близьким другом.

Екс-мер Кривого Рогу Юрій Вілкул не вірить у версію самогубства свого наступника Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим 15 серпня.

Про це пише "Страна".

"Він був моїм близьким другом. Знаючи, які у нього були стосунки з дружиною, з сином – він не міг цього зробити. Я в це не вірю, – заявив Вілкул. – Він не міг би зважитися на те, щоб кинути їх. Я не знаю, що могло статися, щоб таке сталося. Ніяких конфліктів у нього напередодні ні з ким не було. Принаймні, я про це не знаю. У самогубство я не вірив, не вірю і не хочу вірити".

Відповідаючи на питання, кому могла бути вигідна смерть Павлова, Вілкул сказав: "Я не можу коментувати такі речі. У вас мільйон версій, а у мене два мільйони".

Читайте такожУ МВС назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу ПавловаЗа його словами, напередодні трагедії Павлов був на відпочинку з дружиною, приїхав до Кривого Рогу 14 серпня на встановлення флагштока до Дня Незалежності.

Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Катерина Шварц