Рішення ухвалено після того, як мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів.

Міська територіальна виборча комісія прийняла рішення перенести другий тур виборів в Кривому Розі на 6 грудня.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

"​​Криворізька міська ТВК ввечері 17 листопада вирішила провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня. За це проголосували 12 членів комісії", - йдеться у повідомленні.

Також до ТВК вже надійшла заява Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі. Таким чином в бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Костянтин Павлов від «Опозиційної платформи – За життя».

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Вибори в Кривому Розі

Повторне голосування на виборах мера в містах Дніпро і Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) призначено на 22 листопада.

У першому турі переміг Юрій Вілкул. За нього проголосували 80655 городян, а це 46,27% тих, хто прийшов на місцеві вибори. На другій позиції з результатом практично вдвічі менше, опинився Дмитро Шевчик від "Слуги народу". За нього свої голоси віддали 45213 осіб. На третьому місці в мерській гонці опинився Костянтин Павлов від ОПЗЖ, свою довіру йому висловив 15491 виборець.

Сьогодні чинний мер Юрій Вілкул заявив, що не братиме участь у другому турі виборів.

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Автор: Леся Лещенко