Підписано закон про соціальний захист військовослужбовців та їхніх родин.

Розмір грошової виплати, яку отримує родина загиблого захисника, відтепер прописано на рівні закону. Сам закон сьогодні отримав підпис президента.

У Верховній Раді України сьогодні повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначає, що серед іншого документ встановлює на рівні закону розмір грошової виплати родині захисника в разі його загибелі - 15 млн грн.

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Закон про захист прав військовослужбовців

Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" (реєстраційний номер 10313) був ухвалений Верховною Радою 21 березня 2024 року. За нього проголосувало тоді 296 народних депутатів.

З-поміж іншого він передбачає скасування категорії обмежено придатних до військової служби. Тепер люди, які потрапили до вказаної категорії, повинні повторно пройти медогляд, щоб їх перевели до категорії придатних чи непридатних до служби.

Також цим законом передбачена можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема, й за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

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