Передбачено можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців без необхідності через чотири місяці особисто проходити ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Офіційний сайт парламенту повідомляє, що сьогодні, 2 квітня, Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який був зареєстрований у ВР під номером 10313, підписано президентом України.

Цей закон ухвалено ВРУ 21 березня 2024 року.

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Народний депутат України Ярослав Железняк, повідомляючи про підписання закону, зазначив у Telegram, що скасовано статус обмежено придатних для військової служби.

Він зазначає, що, відповідно до закону, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Законом передбачена можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема, за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Железняк нагадав, що до другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати інформацію в медіа та мережі Інтернет.

Закон про забезпечення прав військових

Як повідомляв УНІАН, 21 березня поточного року, Верховна Рада України проголосувала за закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Його підтримало 296 народних депутатів

У пояснювальній записці до проекту зазначалось, що він розроблений з метою удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, пенсійне забезпечення, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності.

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