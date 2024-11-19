Військовим потрібно буде скласти особисте розпорядження.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11407, який дасть змогу військовим самостійно визначити, хто отримуватиме виплати в разі їхнього полону або зникнення безвісти. Про це сказано на сайті Верховної Ради.

У документі зазначено, що якщо військовий не складе особистого розпорядження про те, хто отримуватиме виплати, то гроші розподілять рівними частинами по черзі.

Насамперед кошти спрямують дружині або чоловікові, а потім - законним представникам неповнолітніх дітей і людям з інвалідністю з дитинства, після чого гроші отримають батьки військовослужбовця.

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Крім того, кошти не виплачуватимуться дітям, батькам та іншим особам, які отримують від військового аліменти. Це стосується й батьків, які були позбавлені батьківських прав.

Виплати військовим та їхнім родинам - важливі новини

Раніше УНІАН писав, що військовий з позивним "Єврей" розповів про те, що пораненим бійцям ЗСУ масово відмовляють у виплатах. За його словами, дуже багато бійців потрапляють із пораненнями в госпіталі, після чого їх виводять поза штатом і "платять копійки".

Крім того, юрист Тарас Боровський пояснив механізм виплат рідним загиблих воїнів. Він зазначив, що спочатку рідні отримують лише 20% від усієї суми.

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