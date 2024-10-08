Також визначено, хто отримуватиме кошти, якщо військовослужбовець не складе особисте розпорядження.

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє військовим самостійно визначити членів сім'ї або інших людей, яким надходитимуть виплати у разі його зникнення без вісті або потрапляння в полон. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов у Telegram.

Сьогодні, 8 жовтня, у Верховній Раді України за урядовий законопроект з реєстраційним номером 11407 проголосував 301 народний депутат.

Відповідно до ухваленого парламентом закону, якщо військовослужбовець не складе особисте розпорядження, до 50% грошей в першу чергу виплачуватимуться рівними частками дружині (чоловіку), законним представникам дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців.

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Фролов зазначає, що уразі відсутності представників з першої черги, кошти надходитимуть рівними частками повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у розмірі, що не перевищує 20%.

Виплати рідним бійців Сил оборони

Як повідомляв УНІАН, адвокат Світлана Ярошенко в інтерв’ю "Телеграфу" зазначала, що у разі загибелі, полону чи зникнення безвісти бійця Сил оборони, першочергове право на матеріальну допомогу від держави має його дружина, а вже потім батьки. Але в обох випадках – якщо вони проживали разом зі зниклим і перебували на його утриманні.

Якщо у безвісти зниклого чи полоненого нема дружини, а є кілька інших осіб, що претендують на грошові виплати, то кошти ділять між ними у рівних частинах. За словами Ярошенко, орієнтовна сума грошового забезпечення становить 20 тис. грн залежно від посади зниклого і додаткова винагорода — 100 тис. грн.

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