Дуже багато бійців ЗСУ потрапляють із пораненнями до шпиталів, і їм "платять копійки".

Пораненим бійцям Збройних сил України масово відмовляють у виплатах і виводять за штат. Про це розповів військовий із позивним "Єврей".

За його словами, дуже багато бійців ЗСУ потрапляють із пораненнями до шпиталів, їх виводять поза штат і "платять копійки".

"Якісь там 600 гривень. І лікуйся як хочеш, живи як хочеш. А сім'ю як утримувати? За це дуже прикро", - розповів військовий.

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Він зазначив, що деяким бійцям із ампутованими кінцівками доводиться збирати метал, щоб заробити собі на життя:

"Просто серце кров'ю обливається. І всім же так не допоможеш зі свого гаманця. Повинна якось держава вирішувати ці питання".

Виплати військовим - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, скільки платять захисникам з інвалідністю у 2024 році. Так, військовослужбовці, які виконали свій обов'язок перед батьківщиною і отримали проблеми зі здоров'ям через службу, мають право на гідні пенсії.

Виплати військовим по інвалідності прив'язані до їхнього грошового забезпечення за останнім місцем служби.

Якщо військовому вперше призначається пенсія по інвалідності, то потрібно звернутися до військового органу за останнім місцем проходження служби. Із собою потрібно мати документи, які підтверджують ступінь інвалідності, причину захворювання і військовий статус.

Якщо військовослужбовець уже отримував пенсію раніше, то звертатися потрібно в управління Пенсійного фонду за місцем проживання.

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