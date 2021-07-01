Виштовхнув дітей на мілину, а сам загинув. Як на Прикарпатті батько врятував доньок від утоплення

Днями в Івано-Франківській області на річці Дністер сталася трагедія. Рятуючи від утоплення своїх доньок, загинув 39-річний чоловік. Без батька залишилися п’ятеро дітей. УНІАН дізнавався подробиці цього випадку.

Віталій з сім’єю проживав у Галичі. У вихідний день, 28 червня, він разом з трьома доньками – 8-ми, 10-ти та 11-ти років – вирішив відпочити на березі Дністра. Навпростець, лісовою стежкою, сім’я вирушила до околиць села Козина, де місцеві полюбляли відпочивати. Що все закінчиться настільки трагічно, ніхто навіть не міг подумати.

Чоловік сидів на березі, поки діти борсалися у воді. Раптом одна з дівчаток почала тонути. Інстинктивно вона схопилася за старшу сестру і потягнула її за собою. Віталій, почувши крики дітей, не роздумуючи, кинувся у воду. Він зумів виштовхнути доньок на мілину, а сам зник під водою.

Випадкові свідки, побачивши посеред річки дітей, викликали рятувальників.

Прибувши на місце події, вони човном дістались до дітей, які просили на допомогу, знаходячись за 20 метрів від берега, доправили їх на сушу, й передали медикам.

Дівчатка розповіли, що сталося з батьком. Тож працівники ДСНС кинулися на пошуки чоловіка.

Рятувальна операція тривала майже дві доби. Водолази обстежили дно річки на площі понад 6500 квадратних метрів, майже 10 кілометрів русла, застосовували ехолот, пристрій «Кошка» та квадрокоптер. Проте шансів знайти чоловіка живим з кожною годиною ставало все менше.

Тіло батька дівчат знайшли вранці 30 червня неподалік від місця трагедії. Спочатку його не помітили, бо в цьому місці у річці була дуже каламутна вода, видимість - не більше 20 сантиметрів.

«Ускладнювала пошуки й дуже швидка течія, тож важко було передбачити, куди вона могла понести чоловіка», - кажуть рятувальники.

Припускають, що у паніці він міг наковтатися води або його вхопили корчі, тому не зміг впоратися з течією.

Знайомі відгукуються про загиблого тільки позитивно – роботящий, хороший сім’янин. Ніхто досі не хоче вірити в те, що сталося.

«Він безмежно любив своїх дітей, старався для них, і дитячий майданчик у дворі збудував, і хотів, щоб все в них було найкраще… Ми усі шоковані, аж не віриться, що таке могло статися…», - кажуть знайомі родини.

Немає пляжу й замулене дно

Місцеві мешканці зізнаються, що місце, де купалися діти, дуже небезпечне. Воно взагалі не призначене для відпочинку. Кажуть, Дністер тут дуже підступний - у воді погана видимість, бо пройшли дощі, а глибина місцями сягає трьох метрів, чимало вирв, а найгірше – дуже сильна течія.

«Це сталося біля Галич-гори – то така місцина на правому березі Дністра. Там дно річки дуже нерівне, є величезні вирви, і є коса. Саме на неї чоловік виштовхнув дітей, які потрапили у яму, - розповідає УНІАН діловод Козинсько-Старостинського округу Галина Дорошенко. – Окрім того, дно річки там замулене, піску немає. Там немає організованого пляжу, місця для відпочинку, то все стихійно, люди самі туди ходять. Там навіть до води спуститися непросто. Мій зять теж рятувальник. Але він зараз у відпустці, то йому дзвонили колеги і питали, як туди проїхати, бо діти тонуть».

За фактом трагедії правоохоронці відкрили справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) із поміткою «безвісти зниклий».

«Коли тіло знайшли, його відправили на експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті чоловіка. Після цього будуть приймати рішення у рамках кримінального провадження, ймовірно, статтю перекваліфікують», - повідомила УНІАН т.в.о. керівника сектора комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк.

Фатальний відпочинок

За даними ДСНС, упродовж першого літнього місяця на водоймах України вже загинули понад 200 людей, і з них – 35 дітей. Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте цифри все одно лякають.

Зокрема рятувальники застерігають, що Дністер є доволі небезпечною річкою для відпочинку, особливо для тих, хто нехтує елементарними правилами поведінки на воді, або взагалі не вміє плавати. Тож трагедії тут, на жаль, не рідкість.

Так, минулого року у серпні впродовж тижня у Дністрі потонули одразу двоє юнаків. Один випадок стався 17 серпня в селі Нижнів Тлумацького району з 12-річним хлопчиком. Його тіло знайшли наступного дня за 200 метрів від місця утоплення. А 23-го - між селами Незвисько та Лука Городенківського району - пірнув у Дністер та не виплив на берег 18-річний юнак. Його водолази шукали три дні.

Кілька років тому, у червні 2018-го, у селі Михальче Городенківського району стався схожий з нинішнім випадок – там потонув 31-річний чоловік, рятуючи трьох дітей. На порятунок кинулися і мати, і батько. Чоловік, виштовхуючи дітей з глибини, передав їх дружині, проте сам, пірнувши під воду, більше не виплив. Жінка самостійно витягнула дітей на берег. А тіло чоловіка водолази знайшли через кілька днів аж на Тернопільщині.

Винних у трагедії, яка сталася на Івано-Франківщині днями, немає. Не виключено, що діти полізли у воду, не вміючи добре плавати, а у батька від стресу могло просто забракнути сил виплисти самому на берег.

Мирослава Бзікадзе

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