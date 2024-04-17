Голова Асоціації ветеранів-підприємців АТО Сергій Позняк розповів, як Нацпол може підвищити мобілізацію придатних громадян.

Голова Асоціації ветеранів-підприємців АТО Сергій Позняк розказав про певну колізію, яка наразі заважає підвищити мобілізацію громадян.

Про це він зазначив в ефірі "1+1" в рамках телемарафону, коментуючи тему "непридатних" блогерів", які виїхали за кордон і залишаються там, щоб уникнути мобілізації.

На запитання, як боротися з тим, що окремі громадяни купили собі статус "непридатний", Позняк відповів: "Я думаю, що наділити Нацпол повноваженнями, вже під закон (про скасування ), перевіряти військово-облікові документи і їх достовірність просто на місці. Саме Нацпол, не ТЦК. І налагодити взаємодію Нацпола та ТЦК".

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За його поясненням, у Нацпола є юрисдикція і повноваження працювати саме з цивільним населенням.

"Нацпол може і особисті дані перевірити, і доступ до них. І може мати можливість передавати ці особисті дані ТЦК. Бо зараз Нацпол може перевірити, підтвердити особу, але дані особисті, без згоди (громадянина), передати ТЦК не може. Цю колізію треба прибрати. І відповідно, я думаю, що ефективність залучення до війська придатних сильно підвищиться", - пояснив військовий.

Він підкреслив, що питання проходження медкомісії повторно для підтвердження статусу "непридатний" виникло через можливість маніпулювати результатами ВЛК. Як зазначив Позняк, наразі "доброчесні поранені", щоб отримати свою відповідну кваліфікацію придатності, вимушені "стати в один ряд з тими , хто зміг купити її – в основму чиновники, їх наближені".

"Це через них вийшов такий поганий імідж. Але ми всі побачили, що багато справ відкрилося, почали по цьому працювати, багато лазєєк закрилося. І я сподіваюсь, маю надію, що відповідальні особи не будуть так робити… Сумно дивитись на цих блогерів і хлопців, які в Серебрянському лісі тримають рубежі і бігають по мінам і сидять під дощем в холоді", - підкреслив Позняк.

Мобілізація в Україні - як тепер призиватимуть до війська

Як повідомляв УНІАН, в Україні скасували статус "обмежено придатний". Верховна Рада залишила лише статуси "придатний" чи "непридатний" до військової служби.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №10313. Законом визначено, щоособи, які раніше мали такий статус "обмежено придатний", повинні протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію.

Міністерство оборони України Міноборони має визначити, який статус надавати людям, які мають певний діагноз та раніше були "обмежено придатними".

Крім того, за місяць стане чинним Закон України про мобілізацію. Після підписанння президентом напередодні, сьогодні вночі його опублікували в офіційному виданні "Голос України". Верховна Рада ухвалила цей законопроккт 5 днів тому.

У ньому йдеться про нові підходи до мобілізації, зокрема облік усіх військовозобов’язаних та скасування строкової служби. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців повинні оновити свої дані у ТЦК, через ЦНАПи або електронні кабінети призовників. Мобілізаційний вік знизили від 27 до 25 років.

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