Служба військового капеланства є окремою структурою у складі Збройних сил, Нацгвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби.

У Збройних силах розпочала роботу Служба військового капеланства.

Про це у Telegram повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми запустили службу військового капеланства в ЗСУ. Всі необхідні кроки зроблено", - зазначила Маляр.

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За її словами, запуск системи капеланства у Збройних силах є вкрай важливим, оскільки захисники і захисниці потребують підтримки.

"Всі вони стали прикладом вірності, незламності та мужності, однак нашим воїнам також необхідна підтримка. Бувають моменти, коли їм потрібно, аби їх вислухали, аби з ними говорили про сенси – тобто про те, про що можуть говорити тільки капелани. Це те, що не може дати ніхто з друзів, ані з рідних, це можуть дати тільки капелани, через ту довіру, якою вони користуються", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що закон про військове капеланство дійсно врахував інтереси всіх дотичних до процесу.

Маляр також повідомила, що сьогодні у "Софії Київській" військовим капеланам вручили грамоти Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2021 р. Верховна Рада ухвалила закон про Службу військового капеланства.

Законом встановлюється, що Служба військового капеланства - окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби, що складається з органів управління Служби військового капеланства, військових капеланів і утворена з метою організації заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей у мирний і воєнний час.

Служби військового капеланства підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ, командувачу Нацгвардії, керівникам інших утворених відповідно до законів України військових формувань, голові ДПСУ.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов'язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти.

Капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Закон набув чинності з 1 липня 2022 р., крім положення щодо наявності вищої богословської освіти, яке вводиться в дію через 5 років з дня набрання чинності цим законом.

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