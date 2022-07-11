Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам

Уряд працює над включенням служби військового капеланства до складу Збройних Сил України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сьогодні, у час війни за нашу свободу, роль капеланства в ЗСУ – важлива. Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам. Робота військового капелана багатогранна, має багато особливостей та потребує спеціального вишколу для священників", — зазначила вона.

Служба капеланів (військових священників), за словами Маляр, незабаром буде включена до складу Збройних Сил України.

"Оборонне відомство опрацьовує нагальні питання впровадження Служби військового капеланства у ЗСУ. Верховна Рада України 30 листопада 2021 року ухвалила відповідний Закон, який набрав чинності 19 березня 2022-го. Тож незабаром військові капелани будуть частиною ЗС України", — зазначила Маляр.

Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент розповів, як робота капелана полегшує життя українських воїнів.

"Я бачу очі воїнів, бачу їх настрій. Пишаюся такими мужніми людьми й побратимами. Вони воюють, страждають від ран, радіють успіхам. Хлопці рішуче налаштовані на перемогу. Присутність капелана у бойовому підрозділі має свій позитив. Воїни можуть звертатися не тільки до командирів, але й священників. Моє завдання — бути поруч, не дати солдату втомитись. Ми теж воюємо, тільки у сфері духовній. Поряд з тим, ще існує потреба у духовному супроводі військових, так само як й потреба у спеціальній підготовці капелана до своєї місії в районі бойових дій", - розказав він.

Раніше український капелан Леонід Болгаров, який був у полоні у російських військових, розповів про знущання окупантів.

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