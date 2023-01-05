Голова Донецької обласної військової адміністраціїПавло Кириленко повідомив, що внаслідок бойових дій Бахмут зруйновано на понад 60 відсотків. Він додав, що українські захисники мужньо боронять місто і не дають ворогу просуватися.
В ефірі національного телемарафону Кириленко наголосив, що Бахмут піддається постійним обстрілам. В результаті таких атак гинуть цивільні.
"Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста… Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване. І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули".
Ситуація в Бахмуті: подробиці
Бахмут Донецької області є однією з найгарячіших ділянок фронту. Вже декілька місяців українські захисники героічно боронять місто-фортецю та не дають російським окупантам його захопити.
Загарбники несуть під Бахмутом величезні втрати. Так, заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко заявив, що втрати штурмових груп окупантів на тому напрямку становлять 80%.
Водночас аналітики Інститут вивчення війни повідомляють, що ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин готує інформаційні умови, щоб звинуватити у невдачах під Бахмутом міністра оборони РФ Сергія Шойгу і російський ВПК. При цьому самі "вагнерівці" робили все, щоб показати провоєнній аудиторії, що за "успіх" на Бахмутському напрямку відповідають особисто вони, а не кадрові військові РФ.
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