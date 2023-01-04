Своєю чергою українські військову тримають лінію фронту і з Нового року вона не похитнулася.

Втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті Донецької області складають 80%. Воїн-нацгвардієць розповів, що поранених загарбників лишають помирати на холоді.

"Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з'єднань "вагнерівців", а просто натовпів, якими пробують штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 осіб сягають 80%", - повідомив заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко в ефірі інформаційного телемарафону..

Назаренко зазначив, що в багатьох випадках окупанти навіть не забирають поранених і лишають найманців гнити, мерзнути й помирати від поганих погодних умов і поранень.

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З усім тим, українські війська тримають лінію оборони й не дають ворогу просуватися.

"Українські війська тримають лінію оборони, не дають ворогу просуватися і змінювати лінію розмежування, йти вперед. З початку Нового року лінія не просунулася, у ворога немає ніякого успіху", - додав боєць.

Бої за Бахмут: головні новини

РФ безрезультатно намагається взяти Бахмут. Безглузді штурми тривають кілька місяців. До Бахмута ворог стягує все, що є боєздатним.

Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Однак ресурси найманців Пригожина вже почали вичерпуватися, у зв'язку з чим західні аналітики прогнозували кульмінацію у їхніх наступах. За даними аналітиків ISW, Пригожин готує інформаційні умови, щоб звинуватити у невдачах під Бахмутом міністерство оборони Сергія Шойгу і російський ВПК.

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