Це узгоджується з висновками експертів, що штурми "вагнерівців" позицій ЗСУ під Бахмутом досягли кульмінації.

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин готує інформаційні умови, щоб звинуватити у невдачах під Бахмутом міністерство оборони Сергія Шойгу і російський ВПК.

Як пише Інститут вивчення війни, заяви "вагнерівців" про брак боєприпасів і складнощі з проривом оборони ЗСУ спрямовані на те, щоб зняти з Пригожина особисту відповідальність за провал боїв.

Це узгоджується з висновками експертів, що штурми "вагнерівців" позицій ЗСУ під Бахмутом досягли кульмінації.

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У свіжому інтерв'ю "РИА Новости" Пригожин поскаржився, що в українських військових оборонні рубежі облаштовані через кожні 10 метрів.

"Це суттєвий перегин для Пригожина, і він вперше представив сили Вагнера в Бахмуті як такі, що не приносять фактично ніяких успіхів", - йдеться у звіті аналітиків.

Хоча водночас самі "вагнерівці" робили все, щоб показати провоєнній аудиторії, що за "успіх" на Бахмутському напрямку відповідають особисто вони, а не кадрові військові РФ.

Бої за Бахмут

Уже кілька місяців поспіль тривають безглузді штурми російської армії околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області. За словами військових, до Бахмута ворог стягує все, що є боєздатним.

Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Однак ресурси найманців Пригожина вже почали вичерпуватися, у зв'язку з чим західні аналітики прогнозували кульмінацію у їхніх наступах.

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